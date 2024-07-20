Bitcoin gaza, altın frene… BTC'de 100 bin dolar sesleri

Piyasalarda son dakika! Bitcoin’de soluksuz yükseliş devam ediyor. BTC 67 bin 500 dolara yaklaşarak son 1 ayın en yüksek seviyelerini gördü. Ons altın ise 2483 dolar zirvesinden sert geriledi ve haftayı 2400 dolardan tamamladı. ABD Başkan Adayı Trump tarafından “Bitcoin’in stratejik rezerv ilan edileceği” iddialarının gölgesinde bu fiyatlamalar gerçekleşirken; BTC için orta-uzun vadede 100 bin dolar hedefi tekrar konuşulmaya başlandı.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Küresel piyasalarda çok sert ve dikkat çeken fiyat hareketleri yaşanıyor. Son günlerde Bitcoin için “stratejik rezerv varlık olarak tanımlanabilir” iddiaları öne çıktı. Böylece BTC’nin, bütün dünya merkez bankalarının stratejik rezerv olarak elinde tuttuğu altına rakip olabileceği belirtiliyor. Son 1 haftadır altın ve BTC fiyatlarında da bu iddiayı destekleyen hareketler yaşanıyor.

BTC 67 BİN DOLARI GEÇTİ

5 Temmuz’da 53 bin 500 dolara kadar gerileyen ve o noktadan yukarı dönen BTC, 20 Temmuz işlemlerinde 66 bin 750 dolara yakın seyrediyor. BTC dünkü işlemlerde de en yüksek 67 bin 500 doları test ederek son 1 ayın da en yüksek noktalarına ulaştı.

FİYATLARDA TRUMP FAKTÖRÜ

ABD’de Başkanlık seçimleri öncesinde büyük avantaj yakalayan Donald Trump, gelecek hafta bir kripto para konferansına katılacak. ABD’yi Bitcoin üssü yapmak isteyen Trump’ın, bu konferansta, BTC’yi stratejik rezerv varlık olarak tanımlayabileceği belirtiliyor. BTC, bu beklentiden aldığı destekle yükselmeye devam ediyor.

BTC 100 BİN $ OLUR MU?

Stratejik rezerv varlıklar, belli oranlarda ülkelerin merkez bankaları tarafından alınıyor ve saklanıyor. BTC’nin böyle bir konuma gelmesi; itibar ve talep artışını beraberinde getirecek. Bazı kripto analistleri, bu beklentinin gerçekleşmesi halinde, BTC’de de orta ve uzun vadede 100 bin dolara varabilecek yükselişe imza atabileceğini öne sürüyor.

ALTIN GÖZDEN DÜŞECEK Mİ?

BTC’de bu gelişmeler yaşanırken, altın fiyatlarında da önemli hareketler gözlemleniyor. Geçen hafta ortasında 2483 dolarla rekor kıran ons altın, haftayı 2400 dolardan tamamladı. Analistler, altının stratejik rezerv olarak konumunu koruyacağını, BTC’nin, altına rakip ya da alternatif olamayacağını, sadece rezerv çeşitlendirmesi için bir seçenek sunabileceğini ifade ediyor.

ALTIN FİYATI 2024 BEKLENTİ

Altının, fiziki bir dayanak varlığa sahip olduğuna dikkat çekilirken, ABD dolarına karşı sarı metalin daha fazla güven verdiği vurgulanıyor. Ons altında bu yıl sonu için yabancı kurumların hedef fiyatları, 2550-2700 dolar bandında ağırlıklı olarak konumlanıyor. 3 bin dolarlık hedef fiyatlar da ihtimaller dahilinde gösteriliyor.

MERKEZ BANKALARI NE YAPACAK?

Bu arada Dünya Altın Konseyi tarafından açıklanan son rapora göre; gelecek 1 yıllık süreçte merkez bankalarının yüzde 68’i altın rezervlerini aynen koruyacağını, yüzde 29 da ilave alım yapacağını bildirdi. Merkez bankalarının sadece yüzde 3 altın satışı yapmayı planladığını aktardı.