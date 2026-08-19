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Ekonomi

Bitcoin, Trump etkisiyle sert yükseldi: 68 bin doları aştı

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Bitcoin, Trump etkisiyle sert yükseldi: 68 bin doları aştı

Bitcoin, kripto para şirketlerinin yöneticilerinin ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da gerçekleştirmesi beklenen görüşme öncesinde yüzde 5,4 değer kazanarak mart ayından bu yana en güçlü günlük yükselişini kaydetti. Kripto para piyasasında toplam değer 2,31 trilyon dolara çıkarken, Ethereum da yüzde 9 yükseldi.

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Bitcoin, ABD Başkanı Donald Trump'ın kripto para sektörü temsilcileriyle Beyaz Saray'da yapacağı görüşme öncesinde güçlü bir yükseliş kaydetti. Dünyanın en büyük kripto para birimi, çarşamba günü yüzde 5,4 değer kazanarak mart ayından bu yana en yüksek günlük artışını gerçekleştirdi.

Bitcoin'in fiyatı 68 bin 300 dolar seviyesine yaklaşarak haziran ayının başından bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Böylece kripto para birimi, aylardır hareket ettiği dar işlem aralığının üzerine çıkarken, haftalık kazancı da yüzde 7,6'ya ulaştı.

Bitcoin'in piyasa değeri son 24 saatte yüzde 5,4 artarak 1,36 trilyon dolara yükseldi. Günlük işlem hacminde ise yüzde 77'nin üzerinde artış yaşandı ve hacim 35,43 milyar dolara ulaştı.

KRİPTO PİYASASINDA GENEL YÜKSELİŞ

Bitcoin'deki yükseliş diğer büyük kripto para birimlerine de yansıdı. Kripto para piyasasının toplam değeri yüzde 5 artarak 2,31 trilyon dolara çıktı.

Piyasanın ikinci büyük kripto para birimi Ethereum da yüzde 9 yükselerek yaklaşık 2.090 dolar seviyesine ulaştı.

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GÖZLER TRUMP İLE KRİPTO YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞMESİNDE

Piyasalardaki yükselişin, Trump'ın kripto para sektörünün önde gelen şirketlerinin yöneticileriyle gerçekleştirmesi beklenen görüşme öncesinde gelmesi dikkat çekti.

Görüşmeye Coinbase, Kraken'in işletmecisi Payward ve Blockchain.com gibi şirketlerin yöneticilerinin katılması bekleniyor.

Yatırımcılar, toplantıda ABD'de kripto para sektörüne yönelik daha sektör dostu bir düzenleyici çerçevenin oluşturulması ve dijital varlık piyasasını düzenleyecek yasal çalışmaların ele alınmasını bekliyor.

SEC'DEN KRİPTO PİYASASINA YÖNELİK YENİ ADIM

Kripto paralardaki iyimserliği destekleyen bir diğer gelişme ise ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC) bu hafta yaptığı düzenleme önerisi oldu.

SEC, belirli dijital varlık arzlarının menkul kıymet kaydı zorunluluğundan muaf tutulmasını öngören bir teklif sundu. Düzenlemenin özellikle kripto para şirketlerinin kuruluş ve sermaye toplama aşamalarında kolaylık sağlaması amaçlanıyor.

Öte yandan kripto piyasasının yapısını kapsamlı biçimde düzenlemeyi hedefleyen Clarity Act, Senato’da Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle ilerleyemiyor.

DOLAR VE TAHVİL GETİRİLERİ DE DESTEKLEDİ

Bitcoin'deki yükselişte ABD Hazine tahvil getirilerindeki düşüş ve doların zayıflaması da etkili oldu. Bu gelişmeler, Bitcoin başta olmak üzere riskli varlıklara yönelik talebi destekledi.

ABD Hazine Bakanlığının, 10 ila 30 yıl vadeli menkul kıymetler için likidite desteği sağlayan geri alımların büyüklüğünü en az iki katına çıkaracağını açıklaması da uzun vadeli borçlanma maliyetlerinin yükselişine ilişkin endişeleri hafifletti.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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