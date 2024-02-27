Bitcoin yeniden 69 bin dolar olur mu? Uzmanlardan kritik uyarı

Bitcoin’de son dakika! Son altı haftada ABD yatırım fonlarının (ETF) desteğini arkasına alan ve önümüzdeki aylarda “Halving” (Bölünme) işlemi ile birlikte arzında azalma beklenen Bitcoin’de beklentiler yükseldi. Analistler, 57.000 bin doları geçen Bitcoin ile ilgili olarak “53.000 dolar artık destek, bu seviye üzerinde yükseliş hevesi devam edebilir. Zirveye yüzde 20 uzaklıktayız. Kasım 2021’de görülen 69 bin zirvesi tekrar hedef olabilir. Öncesinde 58,800 ve 61,000 ve 64,800 dirençleri dikkatle takip edilmeli. Hızlı ve sert hareketlere karşı yatırımcılar çok dikkatli olmalı” uyarısında bulunuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Kripto para birimi Bitcoin’de iki gündür yaşanan hareketlilik piyasaları heyecanlandırdı. 14-26 Şubat tarihleri arasındaki yaklaşık iki haftalık süreçte aşağıda 50,500 dolar, yukarıda 52,500 bandında sıkışan Bitcoin, son iki işlem gününde yaklaşık yüzde 10 yükselişe imza attı. Diğer kripto para birimleri de yükselişe ayak uydurdu. Ethereum da son 4 işlem gününde 2900 dolardan 3275 dolara çıkarak, bu süreçte yüzde 10’un üzerinde yükseldi.

BİTCOİN KAÇ DOLAR OLDU?

Bugün en yüksek 57,300 dolar seviyesini test eden Bicoin’de; TSİ 15:40 itibarıyla işlemler, 57,200 dolar civarında seyrediyor. Bitcoin’de son bir ayda yaşanan yükseliş yüzde 35, son altı ayda yaşanan artış yüzde 109,00’a ulaştı. Bitcoin’de 5 günlük ortalamaya da işaret eden 53,000 dolar seviyesinin bundan sonra destek olarak takip edileceğini ifade eden analistler, bu seviye korundukça yükseliş hevesinin de devam edebileceğini belirtiyor.

BİTCOİN’DE HEDEF SEVİYELER

Bir süredir aşılamayan 52,500 doların hızla aşıldığını aktaran analistler, “Para girişi kuvvetli, hacim yüksek. Zirveye yüzde 20 uzaklıktayız. Kasım 2021’de görülen 69 bin zirvesi tekrar hedef olabilir. Öncesinde 58,800 ve 61,000 ve 64,800 dirençleri dikkatle takip edilmeli. Hızlı ve sert hareketlere karşı yatırımcıların temkinli olmasında da fayda var. Özellikle elinde hiç kripto varlık olmayanların, piyasaya bu seviyelerden yaklaşması yüksek risk barındırabilir” uyarısında bulunuyor.

BİTCOİN NEDEN YÜKSELİYOR?

Ocak ayında, ABD Para Piyasası Fonlarına (ETF) Bitcoin’e yatırım yapabilme izninin verilmesinin ardından, yaklaşık 5,5 milyar doların üzerinde para girişi gerçekleşti. Nisan ayında da Bitcoin’de dördüncü defa bölünme (Halving) işlemi bekleniyor. Böylece madencilere verilen ödül miktarı da yarı yarıya düşecek. Bitcoin arzında bir gerileme yaşanacak. Aynı zamanda ABD Merkez Bankasının da önümüzdeki aylarda faiz indirimine hazırlanması, Bitcoin’i destekleyen faktörler arasında yer aldı.