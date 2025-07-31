Bitcoin’de bir ilk daha! JP Morgan ve Coinbase anlaştı

TÜRKİYE GAZETESİ/EKONOMİ SERVİSİ - ABD Merkez Bankasının faizi sabit tutması ve FED Başkan Powell’ın eylüldeki toplantı için “net indirim sinyali vermemesi” kripto piyasalarda da hareketliliğe sebep oldu. Bitcoin fiyatı 115 bin 780 dolara kadar geriledi. Ardından fiyatlar toparlanarak yükselişe geçti. 31 Temmuz 2025 işlemlerinde BTC fiyatı, 118 bin 500 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor.

YASAL DÜZENLEMENİN ARDINDAN...

ABD’de geçen ay kabul edilen ve ‘GENIUS Yasası’ olarak bilinen düzenlemeler; kripto paraların benimsenmesi ve dijital varlıkların büyümesini destekleyerek, piyasada pozitif rüzgâr estirmişti. BTC fiyatı da bu süreçte 123 bin 235 dolarla rekor seviyeyi görmüştü. Yasal düzenlemenin ardından ABD bankacılık devi JP Morgan ve Coinbase tarafından, çok önemli bir anlaşma hayata geçiriliyor.

KREDİ KARTI İLE BTC ALIMI!..

ABD’li banka 2025 sonbaharından itibaren, müşterilerinin kredi kartlarını kullanarak cüzdanlarına para yatırmalarına ve borsada kripto para satın almalarına imkân tanıyacak. Müşteriler, 2026′dan itibaren kredi kartı ödül puanlarını da ABD dolarına sabitlenmiş stabilcoin ile değiştirebilecek ve kripto para alımlarını finanse etmek için banka hesaplarını doğrudan Coinbase’e bağlayabilecek.

DİJİTAL VARLIKLAR OLGUNLAŞIYOR

Analistler, bir zamanlar dijital varlıkların finans kuruluşları tarafından temkinli karşılandığını ancak yatırımcılar tarafından bunların çok fazla ilgi görmesi üzerine bankaların bu alana girmeye başladığını aktarıyor. Saklama hizmetlerinden kartlı satışlara kadar ilerleyen sektör açılımlarının, dijital varlıkların spekülatif kategoriden uzaklaşarak olgunlaştığının bir göstergesi olduğu da ifade ediliyor.

COINBASE HİSSESİ YÜKSELDİ

Bu arada “kredi kartı ile alım” anlaşmasının duyurulmasının ardında Coinbase hisseleri %1,63 primle 377,48 dolara yükseldi. Şirket, kripto sektörü için prestij göstergesi olan S&P 500 endeksinde yer alıyor. Coinbase hisseleri yılbaşından itibaren yaklaşık %50 prim yaptı. Şirketin toplam piyasa değeri ise son kapanışı itibarıyla 96,15 milyar dolar seviyesine ulaştı.