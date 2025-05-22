Bitcoin’de rekorlara devam! Yeni hedef fiyat…

ABD varlıklarından çıkış eğilimi ile birlikte bu hafta Bitcoin de ivmelendi. BTC fiyatı bugünkü işlemlerde 111 bin 880 dolarla yeni rekorunu gördü. Sabah saatlerinde de 111 bin 500 dolara yakın denge arayışı devam ediyor. Analistler, ocak-nisan düşüşünün ardından oluşan ‘çanak’ görünümünün aşılmaya çalışıldığını, 109 bin 350 dolar üzerinde kalıcılık halinde, bu yıl 144 bin dolara varabilecek yükselişlerin yaşanabileceğini ileri sürüyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Kripto para birimi Bitcoin, bugünkü işlemlerde 111 bin 880 doları test ederek bütün zamanların en yüksek seviyesini gördü. Sabah saatlerinde de BTC’de, 111 bin 500 dolara yakın denge arayışı devam ediyor. Moody’s tarafından “yüksek borçluluk” uyarısı ile ABD’nin kredi notunun kırılması bu hafta ABD varlıklarından çıkışı hızlandırdı. Altın gibi Bitcoin de bu süreçte öne çıkan alternatif yatırım araçları arasında yer aldı.

İlgili Haber Bitcoin'den tarihi tırmanış! Yatırımcılarına güzel haber verildi

BTC’DE YENİ HEDEF

Analistler, BTC’de önceki zirve olan ve 20 Ocak’ta test edilen 109 bin 350 dolar üzerinde “kalıcılık” sağlanması halinde “yükseliş hevesinin” sürebileceğini ifade ederek, “Ocak-nisan düşünün ardından oluşan ‘çanak’ formasyonunun direnci de böylece kırılmış olacak. Bu formasyonun gerçekleşmesi halinde, BTC’de bu yıl 144 bin dolara varabilecek bir yükseliş yaşanabilir” görüşünü savunuyor. BTC’de geri çekilme halinde ise ilk etapta 106 bin-102 bin dolar bandının destek olarak öne çıkabileceği ifade ediliyor.

DİKKAT ÇEKEN PARA GİRİŞİ

Bu haftanın ilk 3 işlem gününde ABD’li borsa yatırım fonları kanalıyla BTC’ye yaklaşık 1,1 milyar dolarlık para girişi de dikkat çekti. Dijital varlık platformu Nexo tarafından yapılan değerlendirmede de, BTC’de nisandaki diplerden itibaren %50'lik yükseliş potansiyelinin yakalandığına dikkat çekilerek, “Bitcoin’de kurumsal talep ve ABD'deki düzenleyici ortamın katkısıyla olumlu bir görünüme kavuştu" denildi.

JP MORGAN VE COINBASE ETKİSİ

Öte yandan uzun zamandır kriptolara şüphe ile yaklaşan JP Morgan CEO'su Jamie Dimon, bu hafta yaptığı açıklamada, banka müşterilerinin “Bitcoin satın almasına izin verileceğini” söyledi. Bu ayın başlarında da kripto para borsası Coinbase S&P 500 endeksine dahil oldu. Bu gelişmeler de BTC’de yükselişi destekledi.

TEKSAS DA REZERV TASARINI GEÇİRDİ

Bu arada ABD’de New Hampshire eyaletinin ardından Teksas da “Stratejik Bitcoin Rezervi Tasarısını” büyük çoğunlukla kabul etti. Vali Greg Abbot’un tasarıyı imzalamasının ardından Teksas, kendi Bitcoin Rezervi olan ikinci ABD eyaleti konumuna geçecek. ABD’de eyaletler bazında gerçekleşen bu hamleler de Bitcoin’i destekliyor.