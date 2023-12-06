Bitcoin'de yükseliş sürüyor: 45 bin dolara dayandı

6 Aralık 2023 08:03 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 08:06

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

En yüksek hacimli kripto para birimi olan Bitcoin, ABD Merkez Bankası'nın sıkılaştırma döngüsünün sonuna geldiğine dair beklentiler ve ABD düzenleyicilerinin Bitcoin borsasında işlem gören bir fonu yakında onaylayacağı beklentisiyle​ geçtiğimiz günlerde kritik seviye olarak gösterilen 40 bin doları aşarak Nisan 2022'den bu yana görülen en yüksek değere ulaşmıştı.

Lider kripto para birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 5'in üzerinde değer kazanarak 44 bin 488 dolara kadar yükseldi ve pozitif hareketini sürdürdü.

BITCOIN NEDEN YÜKSELDİ?

Bitcoin'in fiyatı, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Bitcoin spot ETF'sini (borsa yatırım fonu) yakında onaylayacağına ilişkin beklentilerin artmasının etkisiyle son 24 saatte yüzde 5’ten fazla değer kazandı. ABD'de enflasyonun yavaşladığını gösteren verilerin Fed'in faiz artırımlarını tamamladığına ilişkin öngörüleri desteklemesi de Bitcoin'deki artışı destekledi.

2021 yılının kasım ayında 68 bin 990 doları gören Bitcoin, o tarihten bu yana yaklaşık olarak yüzde 39 değer kaybetti.

DÜNYANIN EN DEĞERLİ 12. VARLIĞI

Aralık ayının gelmesiyle, 2023’te makroekonomik gelişmeler başta olmak üzere pek çok sebeple değer kaybeden ya da kazanan varlıkların performansına ilişkin resim de netleşmeye başladı. Hızlı değişen ve yıl boyu manşetlerden inmeyen dijital varlıklara dair karşılaştırmalar, Bitcoin ve Ethereum’un yıllık performansına ışık tuttu. Companiesmarketcap tarafından yayımlanan ve piyasa değerine göre en büyük varlıkları içeren listede, Bitcoin'in 12. sırada yer aldığı görüldü. Bitcoin; piyasa değeriyle Eli Lilly, Visa, TSMC gibi şirketleri geride bıraktı.