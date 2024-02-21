Borsa ne zaman 10 bin olacak? Sadece yüzde 7 kaldı

Borsada zirveye yakın hareketler devam ederken, son kapanış 9344 seviyesinden gerçekleşti. 10 bin puana yüzde 7’lik bir mesafe kaldı ve nefesler tutuldu. Ekonomistler, “9000 bin seviyesi korundukça endekste yükseliş trendinin devamı beklenmeli. Döviz bazlı 312 dolar seviyelerinde bulunan ve 9600-9700’lere işaret eden seviyeler en kritik dirençler. Yerel seçimlere kadar bu seviyelerin de aşılması ve endeksin 10 bini test etmesi görülebilir” değerlendirmesinde bulunuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi, pazartesi gerçekleşen bir günlük kâr realizasyonu molasının ardından yönünü tekrar yukarı çevirdi. Hafta başında 9404 ile zirve seviyeyi gören ve dün 9200 destek bölgesinin üzerinde tutunmayı başaran endeks; 9344,97 puandan kapanış gerçekleştirdi. Teknik anlamda aşırı alım seviyelerine yakın olması sebebiyle borsada “testere” hareketlerinin yaşanabildiğini aktaran analistler, 9000 psikolojik seviyesinin üzerinde, yönün yukarı olmaya devam edeceğini aktarıyor.

BORSADA BU SEVİYEYE DİKKAT

Borsada sekiz haftadır yükselişin devam ettiğini hatırlatan Ekonomist Tunç Şatıroğlu, “Bu süreçte endekste gerçekleşen bir günlük satışlar, aslında üzerinde çok da durulacak şeyler değil. Teknik anlamda aşırı alım bölgelerine gelinmiştir ve orada günlük düşüşler olabilir. Israrla borsada kısa süreli gerilemelerin arkasında haber akışı aramaya da gerek yok. Burada dikkat edilecek nokta, şu anda 9106 seviyesi olarak gözüküyor. Bu nokta kalıcı olarak aşağı kırılırsa o zaman durup bir bakarsınız” ifadelerini kullandı.

YATIRIMCILAR NE YAPMALI?

Yatırımcılara önemli tavsiyelerde bulunan Tunç Şatıroğlu, “Portföyünüzde bulunan hisse senetlerini her gün takip ediyorsanız bunu yapmayın, çünkü bu zor bir iş. Çok özel bir durum söz konusu olur, ona bakabiliriz tabii ki... En fazla 12-15 hisseniz olsun, böylece riski de dağıtmış olursunuz. Baştan itibaren elinizdeki hisselerin analistler tarafından incelenmiş iyi şirketler ise bu işin bu kadar karmaşık olmadığını görürsünüz. Bir hisseyi alıp unutan ve iyi paralar kazanan yatırımcı sayısı az değil” değerlendirmesinde bulundu.

BOFA’NIN BANKACILIK RAPORU POZİTİF

Ekonomist Murat Sağman da “Borsada haftalardır devam eden yükseliş dönemindeyiz. 9300-9400 seviyeleri şu anda kısa vadeli önemli dirençler. Buralar deneniyor. Bank Of America tarafından bankalar için gelen ve hedef fiyatları yükselten son rapor önemliydi. Endeks tarafında büyük resimde yükseliş trendi sürüyor. 8900-9000 aralığı artık önemli destekler. Seçime kadar 10 bin seviyesi hayal değil. Zaten yılın ikinci yarısında FED ve ECB tarafında faiz indirimi bekleniyor. Piyasalar buradan da destek bulacak” diye konuştu.

SON DAKİKA ŞİRKET HABERLERİ

ASCE GYO; Gaziantep’te 47 bin metrekare arsa üzerinde villa projesi hayata geçirecek. Arsa sahibine %40 kalacak şekilde Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi imzalandı.

ASTOR; Burkina Faso'da bir şirketle 3,90 milyon euroluk iş sözleşmesi imzaladı. Aynı zamanda Hollanda'dan 1,10 milyon euroluk sipariş aldı.

Oncosem Onkolojik Sistemler (ONCSM), Etlik Şehir Hastanesi ile 37,60 milyon TL bedelle satış sözleşmesi imzaladı.

BUGÜN BU GELİŞMELERE DİKKAT

Piyasaları bugün rutin veri gündemi bekliyor. İçeride Tüketici Güven Endeksi açıklanacak. Dışarıda ise Avrupa Merkez Bankasının toplantısı, ABD FOMC Toplantı Tutanakları ve FED Üyesi Bostic’in konuşması izlenecek. Bunların özellikle dolar, pariteler ve altın fiyatlarına muhtemel yansımaları takip edilecek.