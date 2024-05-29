Borsa ve altında şok düşüş! Banka hisseleri, yolun sonuna mı geldi?

Piyasalarda son dakika! Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi %1,89 düşüşle 10.479’dan kapanış yaptı. HSBC tarafından yayınlanan raporda; banka hisselerinin 2025 hedef fiyatlarına büyük ölçüde yaklaştığının paylaşılması üzerine borsa, bankalar öncülüğünde geriledi. Bu arada dolar endeksi ve ABD tahvillerinde FED endişeleriyle birlikte yaşanan yükseliş, altın fiyatlarını düşürdü. Ons altın 2340 dolara, gram altın 2425 TL’ye geriledi.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Piyasalarda hafta ortası işlemler geride kalırken; döviz kurlarında yatay seyir, altın ve borsada düşüş dikkat çekiyor. Bugün önemli açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek; enflasyonla mücadelenin zaman ve sabır gerektirdiğini vurgulayarak, piyasada oluşan likidite fazlasının çekilmesi için gerekli tedbirlerin alınacağını söyledi. Dolaşımda bulunan fazla likiditenin, piyasa faizlerinde gevşemeye sebep olarak, para politikasının işlevselliğini azalttığı biliniyor.

TÜRK TAHVİLLERİNE İLGİ ARTIYOR

Bu arada ABD merkezli varlık yönetim şirketi Fidelity International, TL’de yüksek getiri potansiyeli gördüklerini belirterek, uygulanan politikalara güvendiklerini ve özellikle 2 yıl vadeli Türk tahvillerine giriş yaptıklarını açıkladı.

BANKALAR İÇİN YENİ HEDEF

Öte yandan HSBC tarafından bugün, Türk banka hisselerine yönelik yeni hedef fiyatlar paylaşıldı. Buna göre HSBC; sadece Garanti Bankası için “al” tavsiyesi vererek 120,00 TL hedef fiyat öngörüsünde bulundu. Akbank için 70,00 TL, İş Bankası için 17,30 TL ve Yapı Kredi için 37,00 TL hedef fiyat öngören HSBC; her 3 banka için tavsiyesini “tut” olarak açıkladı. Banka hisselerinde, son dönemde yaşanan ciddi yükselişle birlikte 2025 hedef fiyatlarına da büyük ölçüde yaklaşıldığı ifade edildi.

BANKA HİSSELERİ BORSAYI DÜŞÜRDÜ

HSBC’nin raporunun ardından Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi, banka hisseleri öncülüğünde geriledi. Endeks günü, %1,86 düşüşle 10.479 puandan tamamladı. Bankacılık sektör endeksinde düşüş %3’ü bulurken; HALKB yüzde 5,69, AKBNK yüzde 5,44 ve VAKBN hissesi %5,19 değer kayıpları ile öne çıktı.

Bu arada endeks döviz bazında oldukça kritik 325 dolar desteğine kadar çekildi. Analistler, bu seviyenin korunmasının önemini vurgulayarak; aksi halde 310 dolara varabilecek geri çekilmelerin yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.

DOLAR GÜÇLENDİ, ALTIN GERİLEDİ

Bugünün dikkat çeken diğer hareketi altında yaşandı. Ons altın yüzde 1’e yaklaşan değer kayıplarıyla birlikte 2340 dolara kadar çekilirken; serbest piyasada gram fiyatı 2425 TL sınırına kadar geriledi. FED üyelerinden gelen, faizlerin uzun süre yüksek kalması gerektiğine dair “şahin” tonajlı açıklamalar, ABD para biriminin güçlenmesini destekliyor. Dolar endeksinin bugün kritik 105,00 seviyesi üzerine çıkması ve 10 yıllık ABD tahvil faizlerinin %4,60’ı aşması, altın fiyatlarında gerilemeyi beraberinde getirdi.

ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT!

Gram altın için 2410 TL ve ons için 2325 dolar seviyeleri kritik destek olarak gösteriliyor. Kapalıçarşı’da gram fiyatı akşam saatlerinde 2415-2455 TL alım ve satım aralığında seyrederken; çeyrek altın 4 hafta sonra tekrar 4 bin TL seviyesinin altına geriledi.