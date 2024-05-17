Borsa yeni rekora mı? 10.700 sesleri yükseliyor!

Borsada son dakika! Endeks perşembe günü 10.319’dan kapanış gerçekleştirerek, zirve seviyesine de oldukça yaklaştı. Bankaların yanı sıra son yükselişe sınai sektör hisselerinin de katıldığı görülüyor. Analistler, 8 Mayıs sonrası gerçekleşen kâr realizasyonunun 10.000 üzerinde karşılandığını belirterek, “10.400 direncinin aşılması halinde ilk olarak 10.700’e varabilecek yükseliş, teknik olarak mümkün” görüşünde birleşiyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL-Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi 16 Mayıs işlemlerinde 10.319 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Böylece endeks tarihi zirvesi olan 10.383 seviyesinin de yüzde 0,6 gerisinde bulunuyor. Endekste 22 günlük hareketli ortalama 10.063 ve 5 günlük ortalama 10.279 seviyesinde bulunurken, son kapanış itibarıyla her iki ortalama üzerinde konumlanma dikkat çekiyor.

ENDEKSTE 10.700 GÖRÜLECEK Mİ?

8 Mayıs’ta görülen zirve sonrası yaşanan kâr satışları, 14 Mayıs’ta 10.036’ya kadar devam etti. Bu seviyeden yukarı dönüş gerçekleşti. Söz konusu dönemde oluşan “mini çanak” görünümü yaklaşık olarak 350 puanlık bir aralığa işaret ediyor. Dolayısıyla endeks için 10.400 olarak öne sürülen ilk kritik direncin aşılması halinde 350 puanlık bir yükseliş potansiyelinin de ilk etapta mümkün olabileceği ve 10.700 varan hareketin destek bulabileceği belirtiliyor.

İKİ HALKA ARZ DAHA ONAYLANDI

Bu arada SPK; Özyaşar Tel’in 31 milyon 200 bin adet payının 28,00 TL fiyatla ve Onur Yüksek Teknoloji’nin 19 milyon 730 bin adet payının 49,50 TL fiyatla halka arzını onayladı. Her iki şirketin de önümüzdeki hafta talep toplaması bekleniyor.

ŞİRKETLERDEN İŞ BİRLİĞİ HABERLERİ

EKGYO; Antakya 10. Etap Konut Altyapı ve Çevre Düzenleme İşinin sözleşmesini; yüklenici ile 5,1 milyar TL bedelle imzaladı.

EUPWR; AYEDAŞ tarafından gerçekleştirilen ihaleye girerek 1,1 milyon dolar ile en avantajlı teklifi verdi.

KBORU; Şirket 96,2 milyon TL tutarında boru satış sözleşmesi imzaladı.

RUBNS; Son bir ayda 150,6 milyon TL’lik satış sözleşmesi imzaladı.

SON AÇIKLANAN TEMETTÜLER

-Kale Seramik; 25 Haziran’da dağıtmak üzere hisse başına 0,17 TL temettü kararı aldı. Böylece temettü verimliliği son kapanışa göre yüzde 0,34 olarak gerçekleşti.

-Merit Turizm; hisse başına 0,90 TL temettü ödeme kararını açıkladı. Temettü verimliliği son kapanışa göre yüzde 0,69 olarak gerçekleşirken; dağıtım tarihi henüz açıklanmadı.