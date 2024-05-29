Borsa yükselirken, tersine gidenler! Aylık kayıp %40’ı aştı…

Borsada son dakika! BİST100 endeksi son bir aylık süreçte yüzde 7,65 artarak 10.677’ye yükseldi. Endeks, 11.088 ile rekor kırdı. Ancak aynı zaman diliminde BİST100 kapsamında yer alan bazı hisselerde sert düşüşler yaşandı. Borsanın tersine giden ve negatif ayrışan ilk 10 hissede değer kayıpları yüzde 15-42 arasında değişti. Geçen yılki halka arzlardan Agrotech Yüksek Teknoloji, yüzde 41,94 düşüşle son 1 ayda en fazla kaybettiren hisse oldu.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Borsa İstanbul’da bu hafta yatay seyir öne çıkarken; dünkü işlemlerde BİST100 endeksi %0,19 yükseldi ve 10.677 puandan kapandı. Borsada son bir aylık pim yüzde 7,65 ve yılbaşından itibaren gerçekleşen yükseliş yüzde 43 olarak gerçekleşti. 11.088 zirvesinin yüzde 3,70 gerisinde bulunan endeks, döviz bazında da 331 dolar üzerinde tutunmaya devam etti.

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Dünkü işlemlerde BİST100 endeksine dahil hisseler arasında TOASO, TSKB, KONTR, EKGYO ve HALKB %4,18-%3,02 arası primle en çok kazandıran hisseler arasında yer aldı.

REEDR, EUPWR, MIATK, BERA ve CIMSA hisseleri ise %4,10-%2,84 arası değer kayıplarıyla birlikte en çok düşen hisseler oldu.

YABANCILAR DÜN SATTI

Bu arada dün EREGL, AKBNK, YKBNK gibi büyük hisselere para girişleri dikkat çekerken; THYAO, TUPRS, TCELL, KRDMD, FROTO gibi hisselerden de para çıkışı dikkat çekti.

Dün endeks yatay seyretmesine rağmen bir yabancı kurum tarafından yaklaşık 1,9 milyar liralık hisse satışı dikkat çekti.

BORSA YÜKSELİRKEN SERT DÜŞENLER…

Bu arada endeks tarihi zirvelere yakın seyretmesine rağmen, BİST100 kapsamında yer alan hisseler arasında ciddi değer kayıpları yaşanıyor. Son bir aylık işlemler dikkate alındığında, borsanın yüzde 7,65 yükseldiği dönemde, en fazla değer kaybeden ilk 10 hisse; yüzde 42 ila yüzde 15 arasında düşüş göstererek yatırımcısını üzdü.

İŞTE SON 1 AYDA EN ÇOK DÜŞEN 10 HİSSE

-Agrotech Yüksek Teknoloji; yüzde 41,94

-EuroPower Enerji; yüzde 22,85

-CW Enerji; yüzde 22,70

-Boğaziçi Beton; yüzde 20,50

-Konya Çimento; yüzde 19,61

-Borusan Yatırım; yüzde 19,49

-Girişim Elektrik; yüzde 17,46

-Alfa Solar; yüzde 17,42

-MİA Teknoloji; yüzde 16,26

-YEO Teknoloji; yüzde 15,46