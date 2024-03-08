Borsada düşüş bitti mi? Bütün dikkatler Fitch’te!

Borsada son dakika! Dün yüzde 3,54 yükselişle 9054 seviyesinden kapanan BİST100 endeksi için “Düşüş bitti mi?” sorusunun cevabı aranıyor. Analistler “Son kapanış ciddi ivmelenmeye işaret etti. 22 günlük ortalamanın bulunduğu 9115 seviyesinin aşılması ve üzerinde birkaç günlük kapanış önemli. Ardından işlem hacminin artması takip edilecek. Bu iki şartın gerçekleşmesi halinde, borsada seçimlere kadar tekrar yükseliş dalgası başlayabilir” görüşünü dile getiriyor. Fitch not kararı ne zaman? Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch tarafından Türkiye’ye ilişkin not değerlendirmesi de bugün dikkatle bekleniyor. Ağırlıklı beklentiler ise notun sabit kalacağı ve görünümün pozitife çıkarılacağı yönünde…

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi yaklaşık sekiz günlük düşüşün ardından bu hafta en düşük 8736 seviyesini gördü. Ancak dün gelen tepki alımlarıyla birlikte tekrar 9000 seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleşti. Günün en önemli gelişmesi, kredi derecelendirme kuruluşu Fitch tarafından yapılacak not değerlendirmesi olarak öne çıkıyor. Fitch, 9 Eylül tarihinde Türkiye’nin notunu “B” olarak teyit etmiş, görünümü ise negatiften durağana yükseltmişti. Bugünkü beklentiler ağırlıklı olarak görünümün pozitife yükseltileceği yönünde şekilleniyor.

BORSADA İŞLEM HACMİ ARTMALI

Borsada 9450 seviyesinden başlayan kısa vadeli düşüş trendinin, dünkü işlemlerde yukarı yönlü kırıldığını aktaran Prof. Dr. Yusuf Kaderli, “Ancak sadece bu parametreye bakarak karar vermemeliyiz. Bu önemli bir işaret olmak birlikte, ‘borsada düşüş bitti’ demek için henüz erken. Çünkü bu yükselişte, işlem hacmi tarafında çok da destekleyici işaretler yok. İşlem hacmi de yüksek olsaydı daha iyimser olabilirdik. Aynı zamanda 22 günlük ortalamanın da hâlâ altında bulunuyoruz” şeklinde konuştu.

22 GÜNLÜK ORTALAMA GEÇİLMELİ

Endeksin son kapanışını 9054’ten yaptığını hatırlatan Prof. Dr. Kaderli, Yatırım Finansman kanalında yaptığı değerlendirmede “Muhtemelen bu hareket 9115 civarında bulunan 22 günlük ortalamaya kadar devam edebilir. ‘Düşüş tamamen bitti’ dememiz için de 22 günlük ortalama üzerinde birkaç günlük kapanış görmeliyiz. Burada işlem hacmi de artarak destek verirse, o zaman ‘yükselişe kaldığımız yerden devam ediyoruz’ diyebiliriz ve seçimlere kadar yeni bir yükseliş dalgası başlayabilir” dedi.

ENDEKSTE BU SEVİYELER ÖNEMLİ

9115’in aşılamaması halinde endekste yeniden satış baskısının gelebileceği uyarısında bulunan Prof. Dr. Kaderli, “Böyle bir senaryoda 8800-8850 seviyelerine doğru geri çekilme gerçekleşebilir. O zaman bu son yükseliş de 9450’den başlayan düşüşün tepkisi olarak kalır. Satış baskısının arttığını görebiliriz. Şunu da söylemekte fayda var, ekstra bir olumsuzluk söz konusu olmadığı müddetçe, endekste önceki zirve seviyeye de işaret 8550 noktası, en sağlam destek olarak öne çıkacaktır” şeklinde konuştu.