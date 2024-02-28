Borsada paraşütsüz düşüş, dolarda kontrollü yükseliş!

Borsa, altın ve dolarda son dakika! BİST100’de hafta başında 9450’den başlayan gerileme, üçüncü günde de devam etti. Bugün 9062’den kapanan endeks, böylece zirveden itibaren yüzde 4,3 geriledi. Dolarda da kontrollü yükseliş sürerken, akşam saatlerinde kurda işlemler 31,1850’den geçiyor. Gram altın ise 2037 TL’den günü tamamlıyor. Analistler, “Borsada kritik 9000-8900 seviyelerine yaklaşıldı. Bu desteklerin çalışması önemli. Dolarda ise özellikle sabah saatlerindeki hareketlilik, müdahale ile belli bir seviyede tutulmaya çalışılıyor. Seçim yaklaştıkça stres artıyor” görüşünü dile getiriyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Piyasalarda hafta ortası işlemleri tamamlanırken; borsada gerilemenin devam ettiği, dolar ve altın tarafında da kontrollü yükselişlerin sürdüğü gözlemleniyor. Hafta başında 9450 ile zirve yapan ve gerilemeye başlayan Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi, bugün de yüzde 1,28 değer kaybederek 9062 seviyesinden günü tamamladı. Serbest piyasada dolar TSİ 18:10 sıralarında 31,1850’den işlem görürken, gram altın da aynı saatlerde 2037 TL’den fiyatlandı.

BORSADA BU SEVİYELERE DİKKAT

Yatırımcılar özellikle borsadaki gerilemeye odaklanırken; konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Ekonomist Nuri Sevgen “9250-9300 artık önemli direnç noktaları oldu. Bu seviyelere kadar gerçekleşen yukarı ataklar, kısa vadede satış fırsatı olarak görülebilir. Şayet bu bölgenin üzerine oturursa borsa, orada tekrar pozisyon açma fırsatı verebilir. Ancak kısa vadeli eğilimlere bakınca, endeksin 9300 üzerinde tutunması daha düşük bir ihtimal olarak görülüyor. Geri çekilmeler teknik anlamda 9000-8900 bandına kadar mümkün olabilir” görüşünü dile getirdi.

DOLARDA BEKLENTİ VE HEDEF

Döviz kurları le ilgili olarak da Sevgen, “Merkez Bankası, kontrollü şekilde götürmeye gayret gösteriyor. Özellikle sabahları ilk işlemlerde yukarı atakların hemen ardından müdahale olduğunu anlayabiliyoruz. Ama piyasa yukarıyı zorluyor. Özellikle seçim yaklaştıkça artan stres var. Kapalıçarşı’da bunu görüyoruz. Merkez Bankası belki seçimlerden sonra dövizde günlük yükseliş marjlarının biraz daha açılmasına imkân sağlayacaktır. Ancak aşırı bir yükseliş beklememek lazım çünkü yüksek kur, tekrar yüksek enflasyonu körükler” ifadelerini kullandı.

DIŞ TİCARET AÇIĞINDA HIZLI DÜŞÜŞ

Bugün Türkiye ekonomisine dair önemli veriler de geldi. Yükselen faizle birlikte finansman maliyetlerinin artması ve talebin de göreceli olarak dizginlenmeye çalışılması, dış ticaret açığına pozitif yansıdı. Yılın ilk ayında, önceki yılın ayına ayına kıyasla dış ticaret açığında yüzde 56,40 gerileme gerçekleşti. 2023 Ocak ayında 14,29 milyar dolar olan dış ticaret açığı, bu yıl ocakta 6,23 milyar dolar seviyesine kadar çekildi. Diğer taraftan kurlardaki yükseliş de dış alımları pahalı kılınca, Ocak 2024’te ithalatta da yüzde 22 oranında azalma gerçekleşti.

EKONOMİK GÜVENDE SINIRLI GERİLEME

Bu arada bugün Türkiye İstatistik Kurumu tarafından şubat ayına dair Ekonomik Güven Endeksi de açıklandı. Burada da “ılımlı” kabul edilebilecek bir gerileme yaşandı ve beklentilerde aşırı bozulma gözlemlenmedi. Yılın ilk ayında 99,40 seviyesinde gerçekleşen güven endeksi, şubatta sadece yüzde 0,4 oranında azaldı ve 99,00 değerini aldı. Alt kalemlere bakıldığında hizmet ve inşaat sektörü güven endekslerinde ise yükselişler dikkat çekti. Endeksin 100'ün üzerinde bulunması genel ekonomiye dair iyimserliğe işaret ediyor.