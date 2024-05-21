Psikolojik sınır aşıldı, borsada tarihi rekor

Yükselişini sürdüren BİST 10 endeksi rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Psikolojik sınır olan 11 bin seviyesini aşan endeks, tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Borsa İstanbul'da rekor serisi devam ediyor. BİST 100'DE bankalar öncülüğünde başlayan yükselişle tarihi rekor kırıldı.

Endeks, özellikle bankacılık ve teknoloji sektörlerinde yaşanan güçlü alımların etkisiyle hızla yükseldi. Yatırımcıların pozitif beklentileri ve küresel piyasalardaki olumlu hava, Borsa İstanbul'un tarihi seviyelere ulaşmasında önemli rol oynadı. BIST 100 endeksi, 11.000 puan seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek rakamını gördü.

YAPI KREDİ HABERİYLE ENDEKS HIZLI YÜKSELDİ

Yapı Kredi ile First Abu Dhabi Bank görüşmeleri ile ilgili haberin ardından bankacılık endeksi yükselişini hızlandırdı. Banka hisselerindeki artış yüzde 5'i geçti. Reuters'in haberine göre Yapı Kredi Bankası ile First Abu Dhabi Bank'ın görüşmelerde ileri aşamaya geçti.

Konuya yakın bir kaynak fiyat konusunda sıkı pazarlık yürütüldüğünü ve anlaşma sağlanması halinde işlem büyüklüğünün 8 milyar dolar seviyelerinde olabileceğini belirtti.

Haberin ardından Yapı Kredi hisseleri yüzde 7'nin üzerinde yükselişle 37 liraya çıktı.

Koç Holding hisseleri de yüzde 7 primlendi ve 261 lirayı aştı.

BORSA NEDEN YÜKSELİYOR?

Uzmanlar, Borsa İstanbul'daki bu yükselişi, ekonomik verilerdeki iyileşme ve şirket karlarının beklenenden daha iyi gelmesi ile ilişkilendiriyor. Ayrıca, Merkez Bankası'nın faiz oranlarını sabit tutma kararı ve enflasyonun kontrol altına alınmasına yönelik atılan adımlar da yatırımcı güvenini artırdı. Bu tarihi yükselişin ardından, yatırımcılar gözlerini gelecek hafta açıklanacak olan yeni ekonomik verilere çevirdi.

DİRENÇ VE DESTEK SEVİYELERİ

Analistler, BIST 100 endeksinde 10.800 ve 11.000 seviyelerinin direnç, 10.500 ve 10.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.