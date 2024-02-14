Borsa'da satışlar artar mı? Endekste 9000 seviyesi kritik 

BİST100 endeksinde dün yaşanan yüzde 2’ye yakın kayıp, “Borsada beklenen kâr satışları geldi mi?” sorusunu da gündeme getirdi. Analistler 9000 seviyesinin altında kalıcılık halinde 8750’ye kadar varabilecek düşüşlerin normal karşılanması gerektiğini, orta-uzun vadede yükseliş trendinin sürdüğünü ve realizasyonun ardından ilk etapta 9600’e varabilecek ivmelenmenin söz konusu olabileceğini belirtiyor. İş Bankası, TOFAŞ ve TAV Havalimanları şirketlerinin bilançoları, borsa şirketlerinden son dakika haberler ve endekse dair beklentiler haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi, 9 ve 12 Şubat işlem günlerinde 9000 bin seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirerek, rekorlara imza atmıştı. Ancak endeks dün gelen kâr satışlarının ardından psikolojik 9000 seviyesinin altında kapanış gerçekleştirdi. Dünkü işlemlerde en yüksek 9217’yi gören ve böylece rekorunu da tazeleyen endeks, ardından gelen kâr satışlarının etkisiyle 8994 puandan kapanış gerçekleştirdi.

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

13 Şubat işlemlerinde Gübre Fabrikaları yüzde 9,95 primle en çok yükselen hisse olarak öne çıktı. Onu Zorlu Enerji (%6,48), Hektaş (%4,39) Borusan Yatırım (%4,29) ve Aselsan (%2,81) takip etti. En fazla değer kayıpları ise Doğuş Otomotiv (%6,27), Tatlıpınar Enerji (%6,05), Penta Teknoloji (%5,71), İz Enerji (%5,39) ve MİA Teknoloji (%5,26) hisselerinde yaşandı.

En fazla para girişi olan hisseler Aselsan, Emlak Konut GYO, Yapı Kredi, İş Bankası ve İş Yatırım Menkul Değerler olarak öne çıktı.

BORSADA BEKLENTİ VE HEDEF

Analistler, “BİST100 endeksinde 4 aydır geçilemeyen 8200 seviyesinin aşılmasının ardından soluksuz yükseliş gerçekleşti. Dolayısıyla kâr satışlarını da normal karşılamak gerekiyor. Öncelikle 5 günlük ortalamaya da işaret eden psikolojik 9000 seviyesinin üzerinde kalıcılık önemli. Şayet kâr satışları devam ederse 8850-8750 bandına kadar bir gerilemeye karşı dikkatli olunmalı. Endeksin zirve seviyesi olarak öne çıkan 9217 noktası ise bundan sonraki süreçte takip edilecek ilk direnç olarak karşımızda” uyarısında bulunuyor.

9600 SEVİYESİ HÂLÂ MASADA

Ekonomist Tuncay Turşucu seçimlere kadar borsada 9500-9600 seviyelerinin masada kalmaya devam ettiğini belirterek, “Çok aşırı bir kâr satışı beklentisinde değilim. Orta-uzun vadede yükseliş trendi devam ediyor. Asıl seçimlerden sonra TCMB tarafından uygulamaya alınabilecek ek sıkılaşma önlemleri, mevduat faizlerinde bir miktar yukarı hareketi destekleyebilir. Dolayısıyla yaz aylarında kadar borsada daha yatay bir eğilim görme ihtimali artabilir” diye konuştu.

ENFLASYONİST ORTAM DESTEKLİYOR

Ekonomist Mehmet Aşçıoğlu da enflasyonist ortamın borsayı desteklemeye devam ettiğini belirterek, “Mal ve ürün fiyatlarında yaşanan artışlar haliyle borsa şirketlerinin de hasılatları üzerinde pozitif etki doğuruyor. Dolayısıyla bilançolarda da yükseliş ve hisse fiyatlarında artış yaşanıyor. Yıllardır böyle bir süreçteyiz. 9600 seviyesine kadar devam edebilecek bir yükseliş ve sonrasında biraz da yatay eğilim borsa tarafında bizi belliyor olabilir” ifadelerini kullandı.

SON AÇIKLANAN BİLANÇOLAR

Bu arada borsada bilançolar da gelmeye devam ediyor. İş Bankası geçen yıl 72 milyar 260 milyon TL net kâr açıkladı. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,4’lük bit artışa işaret etti. TOFAŞ Oto Fabrikaları 2023 yılında, yüzde 61 artışla 15 milyar 83 milyon TL net kâra ulaştı. TAV Havalimanları Holding’in yıllık kârı ise yüzde 297 gibi bir oranda artışa işaret ederek 7 milyar 530 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

SON DAKİKA ŞİRKET HABERLERİ

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