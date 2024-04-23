Borsanın devleri şaşırttı! İşte hayal kırıklığı yaşatan hisseler

Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi 2024 yılında yüzde 29 primle en çok kazandıran yatırım enstrümanı oldu. Yılın ilk dört ayında Bankacılık, Holding, Havacılık, Telekomünikasyon, Perakende ve Otomotiv sektör hisseleri öne çıktı. Bazı dev şirketler ise hem endeks hem de TÜFE altında borsa performansı göstererek hayal kırıklığı yaşattı. İşte o hisseler…

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Borsa İstanbul’da 2024’te yaşanan yükseliş, bu haftanın ilk işlem günü itibarıyla %29 olarak gerçekleşti. BİST100 endeksi bu süreçte 7470 puandan 9645 seviyesine kadar yükseldi. Borsa endeksi, söz konusu primiyle en fazla kazandıran yatırım enstrümanı olarak öne çıktı. Bu arada bayram haftasında endeks TL bazlı rekorunu da 9849’a kadar taşımıştı.

YABANCININ EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

Ekonomi yönetimi ve Merkez Bankası tarafından uygulanan rasyonel politikalar ülke risk priminde gerilemeleri beraberinde getirerek, özellikle yabancı yatırımcı girişini hızlandırdı. 12 Nisan haftasına kadarki son 4 haftalık süreçte borsaya yaklaşık 1,3 milyar dolarlık yabancı girişi gerçekleşti. Yabancı yatırımcılar ağırlıklı olarak Bankacılık ve Holding sektör hisselerini alırken; Havacılık, Telekomünikasyon, Perakende ve Otomotiv sektör hisseleri de yabancı odağında yer aldı.

KAZANÇLAR %70’E ULAŞTI

2024 yılının başından itibaren bakıldığında;

-Akbank %71,01

-Yapı Kredi Bankası %63,29

-Ford Otosan %57,31

-Koç Holding %52,33

-Pegasus Hava Yolları %41,88 getiri ile BİST30 kapsamında en çok yükselen hisseler olarak öne çıktı.

DEV HİSSELER GERİDE KALDI

Yine yıl başından itibaren BİST30 kapsamında yer alan büyük şirketlere bakıldığında;

-Hektaş %23,03 oranında değer kaybetti.

-Gübre Fabrikaları %1,56,

-Ereğli Demir Çelik %2,66,

-Oyak Çimento %3,97,

-Şişecam %4,03,

-Kardemir (D) %5,39,

-Enka İnşaat %7,88,

-SASA Polyester %9,77

-PETKİM %10,49 değer artışı ile vasat bir performans sergiledi.

YÜKSEK FAİZ SANAYİYİ FRENLEDİ

Bu gruptaki hisselerin performansı dolar, TL mevduat ve gram altına da yenik düşmekle kalmadı; aynı zamanda yüzde 18 olarak gerçeklemesi beklenen ilk 4 aylık TÜFE oranının da oldukça gerisinde kaldı.

Analistler, yüksek seyreden faiz oranlarına, Sanayi ve Sınai sektör hisselerinin daha duyarlı olduğunu belirterek, “BİST30 kapsamında düşük performans gösteren bu hisselerde yüksek faiz baskısının etkili olduğunu söyleyebiliriz. Söz konusu hisselere yabancı yatırımcı ilgisinin de diğer sektörler kadar yüksek olmadığı gözlemleniyor” görüşünü dile getiriyor.