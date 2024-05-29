Bosch’tan Bursa’ya hidrojen yatırımı, 2026 yılında devreye girecek

Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Daniel Korioth, Bursa’daki fabrikada, Türk mühendislerin hidrojen enjektör prototipi ve hidrojen motorları üzerinde çalıştığını belirterek “Bursa’daki yatırımı 2026 yılında devreye alacağız. Ticari araçlar için hidrojen enjektörünün seri üretimine başlayacağız. Yüzyılın yatırımı olacak” dedi.

ÖMER TEMÜR'UN HABERİ - Türkiye’deki en büyük uluslararası yatırımcılardan biri olan Bosch, cumhuriyetin 100. yılında 172 milyon avro yatırım gerçekleştirirken son 23 yıldaki yatırımları 4,2 milyar avroyu buldu.

Yatırımlarına hız kesmeden devam eden firma Bursa’da geleceğin yakıtı olarak görülen hidrojenli araçlar üzerinde çalışıyor. Hidrojenli araçlara yönelik çift haneli yatırım yapacaklarını belirten Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Daniel Korioth “Hidrojen, iklim krizi ile küresel mücadelede net sıfır hedefine ulaşmada son derece önemli bir bileşen olarak öne çıkıyor. Hidrojene ilgili her geçen yıl artıyor.

Türkiye’deki Ar-Ge merkezlerinde hidrojen konusunda yürütülen yoğun araştırmaların yanı sıra, Bursa’daki Bosch Güç Çözümleri fabrikasındaki mühendisler, direkt enjektör prototipi ve hidrojen motorları ve depolama bileşenleri için daha yenilikçi ürünler üzerinde özenle çalışıyor. Şu anda enjektör prototipi geliştirdiler. Bursa’daki yatırımı 2026 yılında devreye alacağız. Ticari araçlar için hidrojen enjektörünün seri üretimine başlayacağız. Burada ürettiğimiz ürünleri yurt dışına ihraç edeceğiz. Yüzyılın yatırımı olacak” dedi. Türkiye’nin her zaman cazibe merkezi olduğunu dile getiren Korioth, orta ve uzun vade yatırımlara odaklandıklarını bildirdi.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARA HİZMET

Daniel Korioth, 2023’ün öne çıkan gelişmelerinden birinin Bosch Türkiye’nin büyüyen elektromobilite işi ve Togg ile yapılan iş birliği olduğunu vurgulayarak, bu tür iş birliklerinin mobilite sektörünün dönüşümüne katkı verdiğini söyledi. Korioth, “Türkiye’de elektromobilite pazarı büyüdükçe bakım ve onarım ihtiyacı da artış gösteriyor. Elektrifikasyon, Türkiye’deki mobilite satış sonrası pazarının geleceğinde de kilit bir rol oynayacak. Türkiye’deki 350 Bosch Car Service’ten 115’i artık elektrikli araçlara hizmet verebilecek yetkinliğe ve yetkiye sahip. Geçmişte de olduğu gibi, geleceğin teknolojilerine odaklanarak, üretimde yıllara dayanan deneyimimiz, bilgi birikimimiz ve yetkin iş gücümüzle Türk mobilite sektörünün dönüşümünde önemli bir rol oynamaya devam etmek istiyoruz” diye konuştu.

Korioth, zorlu bir yıl olmasına rağmen 2023 yılının beklentilerin zerinde gerçekleştiğini belirterek şunları kaydetti: “2023 yılında satışlarımızdaki artış temel olarak tüm faaliyet alanlarımızdaki güçlü büyüme sayesinde gerçekleşti. Bu önemli büyüme, Türkiye’deki başarılı satış stratejimizi ve iş ortaklıklarımızı, yüksek üretim kapasitemizi ve güçlü insan kaynağımızı teyit ediyor. Zorlu şartlardaki bu etkileyici sonuçlar, Türkiye’deki yaklaşık 19.000 çalışanımızın özverili çalışmasıyla elde edildi.”

GENÇLERE YATIRIM YAPIYOR

Sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücü için eğitim programları düzenlediklerini belirten Korioth, “Örneğin İstanbul’daki mühendislik ekibimiz üst düzey mühendislik gerektiren çalışmalar yürütüyor. Son dört yıldır Bosch Elektromobilite Eğitimi adı altında bir program düzenliyoruz. Bu yıl programımıza üç binden fazla öğrenci başvurdu ve 70 mezun verdik. Elektromobilite Eğitim programının yanı sıra, geçtiğimiz yıl Bursa’da mühendislik öğrencileri için Otomasyon, Yapay Zekâ ve Dijitalleşme ile Yakıt Pili ve Kompresör eğitimlerinin verildiği Bosch Yetenek Akademisi’ni de hayata geçirdik. Uludağ Üniversitesi ile iş birliği içerisinde gerçekleştirilen eğitim programına ilk yılında 250 öğrenci katıldı. Gururla ifade edebilirim ki mezunlarımız arasında kadromuza katılan mühendislerimiz de var” dedi.

Öte yandan Bosch Türkiye bir önceki yıla kıyasla avro bazında yüzde 31’lik bir artışla 2,3 milyar avroluk yurt içi konsolide satış gerçekleştirdi. Konsolide olmayan satışların yanı sıra, bağlı şirketlere yapılan dahili teslimatlar da dahil olmak üzere, 4,4 milyar avroluk toplam net satışa ulaşarak avro bazında yüzde 6’lık bir büyüme kaydetti. Bu finansal performansıyla Bosch Türkiye, 2023 yılında ülkenin önde gelen ihracatçılarından biri oldu.