Boyları 3.40 ile 20 metre arasında... 70 kişi yılda 300 tane yapıyor! Dünya onlar için sıraya girdi
Eskişehir'de üretilen teknelere dünyanın her yerinden talep yağıyor. Boyları 3.40 ile 20 metre arasında değişen, üretiminde 70 kişinin çalıştığı teknelerden yılda 300 tane yapılıyor.
Odunpazarı ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikada üretilen farklı boyutlardaki tekneler birçok ülkeye ihraç ediliyor.
Boyları 3.40 ile 20 metre arasında olan ve fiberglas malzemeden üretilen tekneler, kalitesi ile dünyada en çok tercih edilenler arasında yer alıyor.
Muğla'nın Dalaman ilçesinde kurulan ve Porsuk Çayı'nda kullanılan tekne ve gondolların yapımı için Eskişehir'e taşınan fabrika, karasal iklimin fiberglasın mukavemetini daha çok arttırmasından dolayı bozkırda üretime devam etme kararı aldı.
70 İŞÇİ SENEDE 300 TANE YAPIYOR
Bozkırın ortasında üretilip uluslararası sularda yüzdürülen teknelerden 70 işçi ile senede 300 adet yapabiliyor.
"ESKİŞEHİR ÇOK ÇOK UYGUN"
Tekne üretilen fabrikanın satış ve pazarlama görevlisi Oya Erol, Eskişehir'in tekne üretiminde iklim açısından avantajı hakkında şunları söyledi:
"A'dan Z'ye 3,40'tan 20 metreye kadar fiberglas tekne üretimi yapıyoruz. Fiberglas, yani ahşap ya da metal değil, fiberglas tekne üretimi yapıyoruz. Özellikle malzemenin mukavemeti için, kuru bir iklimde olmanın gerçekten büyük avantajları var. Eskişehir o anlamda çok uygun. Nem oranı yüksek bölgelerde üretim yaparken, fiberglas üretimde cam elyafı ile polyester bağlanıyor çünkü ve özel iklimlendirme sağlanmazsa nemden dolayı bu bağlar çok kuvvetli olmaz. Karasal iklim de ise doğal şartlarda bu bağlanmanın çok daha kuvvetli olmasından dolayı kalite de avantaj sağlamakta"
Üretilen teknelerin Avrupa ülkelerine ihraç edildiğini belirten Erol sözlerine şöyle devam etti:
"Hollanda başta olmak üzere Fransa, İspanya bizim ağırlıklı çalıştığımız ülkeler. Değişik boylarda yıllık 300 civarında tekne üretimimiz oluyor. Çok küçük boyda teknelerimiz de var. Oldukça ekonomik yani herkesin sahip olabileceği boyutta tekneler. 70 civarında çalışanımız var. Üretimde de kadın çalışanlarımız var. Kurucu ortaklarımızdan biri de kadın zaten. Bir teknede aklınıza gelebilecek donanımların hepsini kendimiz üretiyoruz. Yani krom aksamlarından, ahşap aksamlarından, fiberglas zaten ana işimiz, elektrik vesaire tamamen burada anahtar teslim olarak çıkıyor bizden.
"ÜRETTİĞİMİZ TEKNELER DÜNYANIN HER YERİNDE"
Tekne üretimi kalıpla başlar. Kalıbınız ne kadar iyiyse alacağınız ürün o kadar kaliteli olur. Biz de bu ihtiyaçtan dolayı kendi kalıp ve model merkezimizi kurduk. Sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın şu anda en büyük CNC model kalıp merkezine sahibiz Eskişehir'de. Kendi ihtiyacımızın yanı sıra, gerek yurt içinde prestijli firmalardan gerekse yurt dışındaki firmalardan model ve kalıp talepleri olduğunda onlar için de üretiyoruz. Kalıp olarak onlara gönderiyoruz. Bozkırda ürettiğimiz tekneler dünyanın her yerindeki denizlerde yüzüyor."