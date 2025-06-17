Boyları 3.40 ile 20 metre arasında... 70 kişi yılda 300 tane yapıyor! Dünya onlar için sıraya girdi

Eskişehir'de üretilen teknelere dünyanın her yerinden talep yağıyor. Boyları 3.40 ile 20 metre arasında değişen, üretiminde 70 kişinin çalıştığı teknelerden yılda 300 tane yapılıyor.

Odunpazarı ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikada üretilen farklı boyutlardaki tekneler birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Boyları 3.40 ile 20 metre arasında olan ve fiberglas malzemeden üretilen tekneler, kalitesi ile dünyada en çok tercih edilenler arasında yer alıyor.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde kurulan ve Porsuk Çayı'nda kullanılan tekne ve gondolların yapımı için Eskişehir'e taşınan fabrika, karasal iklimin fiberglasın mukavemetini daha çok arttırmasından dolayı bozkırda üretime devam etme kararı aldı.

70 İŞÇİ SENEDE 300 TANE YAPIYOR

Bozkırın ortasında üretilip uluslararası sularda yüzdürülen teknelerden 70 işçi ile senede 300 adet yapabiliyor.

"ESKİŞEHİR ÇOK ÇOK UYGUN"

Tekne üretilen fabrikanın satış ve pazarlama görevlisi Oya Erol, Eskişehir'in tekne üretiminde iklim açısından avantajı hakkında şunları söyledi:

"A'dan Z'ye 3,40'tan 20 metreye kadar fiberglas tekne üretimi yapıyoruz. Fiberglas, yani ahşap ya da metal değil, fiberglas tekne üretimi yapıyoruz. Özellikle malzemenin mukavemeti için, kuru bir iklimde olmanın gerçekten büyük avantajları var. Eskişehir o anlamda çok uygun. Nem oranı yüksek bölgelerde üretim yaparken, fiberglas üretimde cam elyafı ile polyester bağlanıyor çünkü ve özel iklimlendirme sağlanmazsa nemden dolayı bu bağlar çok kuvvetli olmaz. Karasal iklim de ise doğal şartlarda bu bağlanmanın çok daha kuvvetli olmasından dolayı kalite de avantaj sağlamakta"

Üretilen teknelerin Avrupa ülkelerine ihraç edildiğini belirten Erol sözlerine şöyle devam etti: