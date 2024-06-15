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Bu hafta borsa, altın ve dolar kazandırdı, euro kaybettirdi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Bu hafta borsa, altın ve dolar kazandırdı, euro kaybettirdi

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,28, altının gram fiyatı yüzde 2,04, dolar/TL yüzde 1,31 değer kazanırken, euro/TL yüzde 0,01 değer kaybetti.

Bu hafta yatırım araçlar arasında en çok kazandıran borsa oldu. Euro/TL ise yatırımcısını üzdü.

BIST 100 endeksi, en düşük 9.958,11 ve en yüksek 10.575,98 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,28 değer kazanarak 10.471,32 puandan tamamladı.

ÇEYREK 4 BİN LİRAYI AŞTI

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,04 artışla 2 bin 450 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,44 yükselişle 15 bin 970 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 3 bin 930 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, 4 bin 10 liraya çıktı.

EURO DEĞER KAYBETTİ

Bu hafta ABD doları yüzde 1,31 değer kazanarak 32,6860 liraya çıkarken, euro yüzde 0,01 azalışla 34,9060 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,30 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 0,73 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,00 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
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