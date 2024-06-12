Yok artık! 2 külah dondurmanın fiyatı pes dedirtti

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 12 Haziran 2024 12:35 - Güncelleme: 12 Haziran 2024 12:47 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

İzmir'in turizm cenneti ilçesi Alaçatı'da 5 top dondurmanın fiyatı akıllara durgunluk verdi. 2 külahta 5 top dondurma için 1.050 TL veren gençler, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Gençlerden biri, "Fakir fukara ne yapsın? Topu 100 TL olsa gene 1000 TL yapmıyor" diye duruma tepki gösterdi.