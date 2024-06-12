Yok artık! 2 külah dondurmanın fiyatı pes dedirtti
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
İzmir'in turizm cenneti ilçesi Alaçatı'da 5 top dondurmanın fiyatı akıllara durgunluk verdi. 2 külahta 5 top dondurma için 1.050 TL veren gençler, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Gençlerden biri, "Fakir fukara ne yapsın? Topu 100 TL olsa gene 1000 TL yapmıyor" diye duruma tepki gösterdi.
Sosyal medyada elden ele dolaşan bir video gündem oldu. 2 gencin İzmir'in Alaçatı ilçesinde yedikleri 2 külah dondurmaya verdikleri ücret, akıllara durgunluk verdi.
5 TOP DONDURMAYA 1.050 TL
Arkadaşıyla birlikte toplamda 5 top dondurma satın alan gençler, fiyatın 1.050 TL olduğunu duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi.
"FAKİR FUKARA NE YAPSIN?"
Duruma şaşıran gençler, "Ben 3 top sen 2 top dondurma aldık. Fakir fukara ne yapsın? Topu 100 TL olsa gene 1000 TL yapmıyor" diye tepki gösterdi.
O anlarda arkadaşı, "Külahı para, peçetesi para. Alaçatı burası her şey para" diyerek cevap verdi.
Video sosyal medyada kısa sürede viral oldu.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Almayın bu kadar zormu almazsak bak nasıl düşüyor fiyatlar