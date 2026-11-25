Manisa'da bu sezon zeytin rekoltesinin yükselmesi, zeytinyağı fabrikalarında yoğunluğa neden oldu. 24 saat çalışan tesislerin kapasitesi hasat hızına yetişemeyince üreticilere "zeytinin kalitesini korumak için hasada birkaç gün ara verin" çağrısı yapıldı

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Yaklaşık 38 milyon zeytin ağacının bulunduğu Manisa'da hasat çalışmaları sürüyor. Bu sezon kentte yaklaşık 850 bin ton zeytin, 90 bin ton da zeytinyağı üretimi yapılması bekleniyor. Geçen sezon zirai don ve düşük verim nedeniyle sıkıntı yaşayan üreticiler, bu yıl yağışların da etkisiyle yüksek rekolteye ulaştı.

Ürünün bol olması ve makineli hasadın yaygınlaşması, zeytinyağı fabrikalarına getirilen zeytin miktarını artırdı. Tesisler 24 saat çalışmasına rağmen işleme kapasitesine ulaşan yoğunluk, ürünlerin fabrikalarda beklemesine neden oldu.

İZMİR TİCARET BORSASI'NDAN ÜRETİCİLERE ÇAĞRI

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gökhan Tuncer, bu sezon zeytin üretiminin oldukça bereketli geçtiğini belirterek fabrikaların kapasitelerinin zorlandığını söyledi. Fabrikalardaki yoğunluğun ürün kalitesini olumsuz etkilediğine dikkati çeken Tuncer, üreticilerden hasada birkaç gün ara vermelerini istedi.

Tuncer, zeytinin ağaçta birkaç gün daha kalmasının kalite açısından sorun oluşturmadığını vurgulayarak, "Ürünümüz bol olduğu için fabrikalarda büyük yoğunluk var. Zeytinin ağaçta bir iki gün kalmasında sorun yok. Kapasiteler yoğun olduğu için üreticilerimizden fabrikalara birkaç gün süre vermelerini rica ediyorum. Hasada birkaç gün ara verirseniz fabrikalar da kendilerine gelir" ifadelerini kullandı.

Fabrikalarda bekleyen zeytinlerin kalitesinin bozulabileceğini belirten Tuncer, sektör olarak üreticilerden kısa süreli hasat molası vermelerini talep ettiklerini dile getirdi.

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FABRİKALARDA HER GÜN TONLARCA ZEYTİN BEKLİYOR

Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap ise geçen yıl zeytinde "yok yılı" yaşandığını, zirai donun da verim kaybına neden olduğunu hatırlattı. Bu sezon yağışların etkisiyle ağaçlardaki ürün miktarının arttığını belirten Özkasap, zeytin ağaçlarının fazla ürün tutması nedeniyle sofralık zeytinden ziyade yağlık zeytinin öne çıktığını ifade etti.

Makineli hasadın yaygınlaşmasıyla zeytinin fabrikalara çok daha hızlı ulaştırıldığını kaydeden Özkasap, tesislerin 24 saat çalışmasına rağmen gelen ürün miktarının işleme kapasitesini aştığını söyledi.

Fabrikaların günlük kapasiteleri üzerinden örnek veren Özkasap, "Bir fabrikanın 50 ton kapasitesi varsa şu an fabrikalar 24 saat çalışıyor. Biz bunlara 100 ton zeytin getirirsek her gün 25-30-50 ton civarında ertesi güne devir oluyor" dedi.

Zeytinin fabrikalarda beklemesinin ekonomik değerini ve kalitesini düşürdüğünü vurgulayan Özkasap, ürünün ağaçta beklemesinin ise aynı olumsuz etkiyi oluşturmadığını belirtti.

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7 GÜN 24 SAAT ÇALIŞIYORLAR

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Büyükbelen Mahallesi'nde zeytinyağı fabrikası işleten Mehmet Ersaygı da yoğunluk nedeniyle işletmelerinde aralıksız mesai yaptıklarını söyledi.

Ersaygı, çiftçilerin ürünlerini zamanında işleyebilmek ve mağduriyet yaşamalarını önlemek amacıyla 7 gün 24 saat çalıştıklarını ifade etti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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