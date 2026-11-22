Antalya'nın Serik ilçesinde zeytin hasadının başlamasıyla zeytinyağı fabrikalarının önünde uzun kuyruklar oluştu. Üreticiler, mahsullerini yağa dönüştürmek için soğuk ve çamur altında 35 saate varan sürelerle beklerken, bu yıl zeytin rekoltesinin yüksek olmasına rağmen yağ veriminin düşmesi hayal kırıklığı yaşattı. Günde 3 saat uyuyarak çalıştıklarını belirten fabrika işletmecileri ise üreticilere "Hasadı yavaşlatın" çağrısında bulundu.

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Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Antalya'nın Serik ilçesinde, hasat sezonuyla birlikte zeytinyağı fabrikalarında yoğunluk yaşanıyor. Topladıkları zeytinleri yağa dönüştürmek isteyen üreticiler, traktör ve kamyonetleriyle fabrikaların önünde 24 ila 35 saat arasında sıra beklemek zorunda kalıyor.

Bu yıl zeytin hasadının yüksek olmasına rağmen yağ oranındaki düşüş, üreticilerin sevincini yarım bıraktı. Önceki yıllarda 5 kilogram zeytinden yaklaşık 1 kilogram yağ elde eden bazı çiftçiler, bu yıl aynı miktarda yağ için 8 kilogramdan fazla zeytin gerektiğini belirtiyor.

Zeytinyağı fabrikalarında 35 saatlik kuyruk: Uyuyamıyoruz, hasadı yavaşlatın

3 SAAT UYKUYLA ÇALIŞIYORLAR: HASADI YAVAŞLATIN

Fabrika sahibi Şevket Gaffar, yoğun talebe yetişebilmek için günde yalnızca 3 saat uyuduklarını söyledi.

Zeytin miktarının fazla, yağ veriminin ise düşük olduğunu belirten Gaffar, "İşlerimiz çok yoğun, vatandaş 30 saat sırada bekliyor. Bu sene zeytin hasadı fazla ama yağ oranı düşük. 8 kilonun üstünde zeytinden ancak 1 kilo yağ alabiliyoruz. Vatandaş da biz de bu durumdan rahatsızız ama elden gelen bir şey yok." dedi.

Yoğunluğun yaklaşık 40 gün daha sürebileceğini ifade eden Gaffar, üreticilere hasadı yavaşlatmaları çağrısında bulundu.

Gaffar, "Vatandaşlara 'toplamayı biraz azaltın, hem siz rahatlayın hem biz hem de atık fabrikaları rahatlasın' diyoruz. Atığın nakliyesi bile büyük sorun haline geldi." ifadelerini kullandı.

Zeytinyağı fabrikalarında 35 saatlik kuyruk: Uyuyamıyoruz, hasadı yavaşlatın

"10 KİLO ZEYTİNDEN 300 GRAM YAĞ ALDIM"

Üretici Tevfik Karatoy, önceki yıllarda 5 kilogram zeytinden 1 kilogram yağ elde ettiklerini ancak bu sezon verimin ciddi şekilde düştüğünü söyledi.

Fabrika önünde 24 saattir beklediğini belirten Karatoy, yaşadıkları duruma şu sözlerle tepki gösterdi:

"Dün öğlen geldik, 24 saat oldu. Ektik, tarlada kalmasın diye topluyoruz ama emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Evvelki gün sıktırdım, 10 kiloya 300 gram verdi. Ondan önce 7 kiloya 200 gram verdi. Sorun doğada mı makinelerde mi aklımız ermiyor, araştırılmasını istiyoruz."

Zeytinyağı fabrikalarında 35 saatlik kuyruk: Uyuyamıyoruz, hasadı yavaşlatın

"TAMAMEN CEPTEN ZARAR EDİYORUZ"

Fabrika önünde yaklaşık 30 aracın sıra beklediğini söyleyen üretici Mehmet Ali Durna da hem uzun bekleme sürelerinden hem de düşük verimden şikâyet etti.

Durna, "Nöbet çok zor geçiyor, yarı uyur yarı uyanık araç sayıyoruz. Yağ oranı geçen yıla göre çok düşük. Üstelik zeytin ve zeytinyağı fiyatları da düşük olduğu için masrafı karşılamıyor, tamamen cepten zarar ediyoruz." diye konuştu.

75 YAŞINDAKİ ÜRETİCİDEN SIRA SİSTEMİ ÇAĞRISI

Fabrika önünde saatlerce bekleyen 75 yaşındaki Abdullah Özen, üreticilerin soğuk ve çamur içinde zor şartlarda sıra beklediğini anlattı.

Özen, "Dün 14.30'dan beri buradayız. Burada yatıp kalkıyor, yiyip içiyoruz. Her taraf çamur, ayak basacak yer yok. Buraya mutlaka otomatik bir sıra sistemi getirilmesi lazım." dedi.

Bir diğer üretici Mehmet Kır ise geceyi soğuk havada ateş başında sohbet ederek geçirdiklerini belirterek bölgeye yeni bir zeytinyağı fabrikası kurulmasını istedi.

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KUYRUKLAR ESNAFA HAREKETLİLİK GETİRDİ

Fabrika önlerinde yaşanan yoğunluk, çevredeki küçük esnafın işlerine de yansıdı.

Yaklaşık 11 yıldır fabrika yakınında sıcak içecek ve yiyecek satarak geçimini sağlayan Mümine Bayram, üreticilerin uzun süre beklemek zorunda kaldığını söyledi.

Bayram, "Sabah 08.00'den gece 02.00'ye kadar buradayım. 12 saatten 35 saate kadar bekleyenler oluyor. Zamanla herkesle abi, abla, kardeş gibi aile olduk." ifadelerini kullandı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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