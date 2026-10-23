Buğday depoları doldu taştı! Hububatta Cumhuriyet tarihinin en yüksek rekoltesi

Bu yıl buğday üretiminin yaklaşık 25 milyon tona, arpa üretiminin ise 10 milyon tona ulaştığını açıklayan Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, yüksek rekolte sebebiyle stoklardaki ürünlerin ihracatına yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Türkiye’de geçen yıl yaşanan kuraklık ve zirai donun ardından bu yıl hububat üretiminde yüksek verim elde edilirken, artan üretim ve stoklarla birlikte ihracat hazırlıkları başladı. TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda milletvekillerine sunum yapan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, yüksek rekolte sebebiyle stoklardaki ürünlerin ihracatına yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Bu yıl buğday üretiminin yaklaşık 25 milyon tona, arpa üretiminin ise 10 milyon tona ulaştığını açıklayan Güldal, 2026’nın Cumhuriyet tarihinde en yüksek hububat rekoltesinin gerçekleştiği yıl olabileceğini kaydetti.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ 2026 yılı hububat alım ve satış fiyatları belli oldu

ÜRETİCİYE 202 MİLYAR LİRA ÖDENDİ

Güldal, TMO’nun bu yıl 9,7 milyon tonu buğday ve 2,6 milyon tonu arpa olmak üzere toplam 12,5 milyon ton hububat alımı gerçekleştirdiğini ifade etti. Fındık, kuru üzüm, mercimek ve diğer ürünlerle birlikte alımların toplam bedelinin 218,3 milyar liraya ulaştığını aktaran Güldal, bunun 202 milyar lirasının üreticilere ödendiğini vurguladı. Güldal, 2026 yılında 501 bin 618 üreticiye, toplam 15,5 milyon ton ürün için 767 bin 860 randevu verildiğini, alımlarda randevu ve depolama sorunu yaşanmadığını bildirdi.

5,5 MİLYON TON BUĞDAY SATIŞTA

1 Ekim’den itibaren geçerli satış fiyatlarının buğdayda 18 bin 500 lira, arpada 14 bin lira olduğunu dile getiren Güldal, ekim itibarıyla 5,5 milyon ton buğdayın satış sürecinin devam ettiğini söyledi. Hasat öncesinde 20 milyon tonluk depolama kapasitesi hazırlandığını aktaran Güldal, bunun 15 milyon tonunun lisanslı depolardan, yaklaşık 4 milyon tonunun TMO’nun kendi depolarından oluştuğunu, kalan ihtiyaca karşı da ilave depolama tedbirleri alındığını ve stoklarındaki ürünlerin mali karşılığının 289 milyar liraya ulaştığı bilgisini paylaştı.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala