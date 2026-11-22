Büro Memurları Sendikası Genel Başkanı Yusuf Yazgan, emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çekerek emekli maaşlarında kalıcı ve adil bir düzenleme yapılması çağrısında bulundu. Yazgan, memur emeklilerine geçmişte verilmeyen seyyanen zammın eksiksiz biçimde maaşlara yansıtılması gerektiğini belirterek, “Hak mücadelesinden emekli olunmaz!” dedi.

Özetle Kaydet a- | +A

Büro Memurları Sendikası Genel Başkanı Yusuf Yazgan, emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çekti. “Adliyede, gümrükte, emeklilik işlemlerinde, vergi dairesinde ve daha birçok farklı noktada bu devletin yükünü omuzlayan insanlar, vatandaşın karşısında ‘devlet’ denince akla gelen yüzler başımızın tacı emeklilerimizin yaşadığı ekonomik sıkıntılar bugün hepimizi derinden üzmektedir” ifadelerini kullanan Yazgan, emeklilerin geçim koşullarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DÜZENLEME EMEKLİNİN SOFRASINDA DA HİSSEDİLMELİ

Hakkı teslim etmenin de sendikacılığın bir gereği olduğunu söyleyen Yazgan “Sayın Cumhurbaşkanımızın emeklilerimizin durumunun 2027 bütçesinde iyileştirileceğini ve düzenlemenin yıl sonuna kadar hayata geçirilmesinin hedeflendiğini belirttiği açıklamasını kıymetli buluyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızın, yasal artışların ötesinde bir iyileştirme üzerinde çalışıldığını ifade etmesi çok önemli. Ancak şunu açıkça söylemek zorundayız: Bu düzenleme, emeklinin sofrasında hissedilmelidir. Birkaç puanlık bir refah payı, yılların kaybını kapatmaz. Bütçe görüşmeleri tamamlandığında Meclis’e gelecek düzenleme, emekliyi açlık sınırının altında bırakmayan, kalıcı ve adil bir düzenleme olmalıdır” diye konuştu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala