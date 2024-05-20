Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Bursa'da 10 liradan satılan 250 gramlık ekmeğe gizli zam

Bursa'da 10 liradan satılan 250 gramlık ekmeğe gizli zam

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bursa&#039;da 10 liradan satılan 250 gramlık ekmeğe gizli zam

Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da 10 liradan satılan ekmek için yeni bir hamle geldi. Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından alınan karar sonrasında, ekmeğin fiyatı değişmezken ağırlığı 200 grama düştü.

Bursa’da ekmeğe gizli zam geldi. 1 Ocak’tan itibaren 250 gram ekmek 10 liradan satılırken, 15 Mayıs tarihi itibariyle yine 10 liradan ama 200 gram olarak satılmaya başlandı.

Bursa'da 10 liradan satılan 250 gramlık ekmeğe gizli zam - 1. Resim

FİYATI SABİT KALDI GRAMAJI AZALDI

Bursa'da Ocak ayında 250 gram olarak üretilen ekmek 10 liradan tezgahta yerini alırken, artan maliyetlerden dolayı Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 15 Mayıs tarihinde bir araya geldi.

Alınan karar gereği, fiyatta değişiklik yapılmazken, gramajda indirime gidildi. 15 Mayıs tarihine kadar 250 gram francala ekmek 10 liradan tezgahta yerini alırken, bu tarihten itibaren aynı fiyata ancak 200 gram olarak satışa sunulacak.

Bursa'da 10 liradan satılan 250 gramlık ekmeğe gizli zam - 2. Resim

Aynı şekilde fiyatları 20 ve 25 lira olan tam buğday, sarı buğday, kepekli ve çavdar ekmeği ise 400 gramdan 300 grama indirildi. 30 liradan satılan köy ve Trabzon ekmeği ise 700 gramdan 600 grama geriledi.

Tek zam gelen ise roll ekmek oldu. 50 gramı 3,5 liradan satılan roll ekmek, 4 lira oldu.

Bursa'da 10 liradan satılan 250 gramlık ekmeğe gizli zam - 3. Resim

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
'İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı' iddiasıGörüntüler yok artık dedirtti! İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'dan Galatasaray stat müdürüne yumruklu saldırı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Borsa yeni haftanın ilk gününde rekor kırdı - EkonomiBorsa haftaya rekorla başladıAmazon Türkiye'de iş fırsatı! Tam 400 kişi alınacak, başvurular başladı - EkonomiDünya devinden Türkiye'den iş fırsatı!Türkiye gri listeden çıkacak mı? Mehmet Şimşek'ten heyecanlandıran sözler - EkonomiTürkiye gri listeden çıkacak mı? Şimşek'ten önemli açıklamaKirada yüzde 25'lik artış sınırı devam edecek mi? Bakan Şimşek son noktayı koydu - EkonomiKirada yüzde 25'lik artış sınırı devam edecek mi?TÜİK 21 sözleşmeli personel alıyor! Son başvuru tarihi belli oldu - EkonomiTÜİK 21 sözleşmeli personel alacakEnkazın ortasında hasat zamanı: 20 TL'ye yurt içine, 25 TL'den yurt dışına... - EkonomiEnkazın ortasında hasat zamanı: 20 TL'ye yurt içine, 25 TL'den yurt dışına...
Sonraki Haber Yükleniyor...