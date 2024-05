Bütün rotalar Türkiye'ye çıkıyor! 9.6 trilyon dolarlık pazarda üs olabiliriz

Kızıldeniz’de ticari gemilere saldırıların ardından navlun fiyatlarının arttığına dikkat çeken Globelink Ünimar İcra Kurulu Başkanı Fatih Baş “Türkiye, Kalkınma Yolu ve Bir Kuşak Bir Yol projesine yatırımları hızlandırırsa 9.6 trilyon dolarlık pazarda dünyanın lojistik üssü hâline gelir” dedi

ÖMER TEMÜR'UN HABERİ - Bir yandan Rusya-Ukrayna savaşı, diğer yandan İsrail’in Gazze saldırısı. Pandemide zor günler geçiren global lojistik sektörü silahların gölgesinde yeni rota arayışlarını sürdürüyor. Kızıldeniz’deki saldırılar sebebiyle Uzak Doğu’dan gelen gemiler rotasını Ümit Burnu’na kırarken, Türkiye, Bir Kuşak Bir Yol projesi (OBOR) ve Kalkınma Yolu Projesi ile merkezi ülke hâline geliyor.

Lojistik taşımacılık alanında faaliyet gösteren Globelink Ünimar’ın İcra Kurulu Başkanı Fatih Baş, Kızıldeniz’deki gerilimin sektörü doğrudan etkilediğini belirterek “Dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 13’ü Süveyş Kanalı üzerinden gerçekleşiyordu. Kızıldeniz’de ticari gemilere gerçekleştirilen saldırılarla birlikte navlun fiyatlarında ciddi bir yükseliş yaşandı. Drewry Dünya Konteyner Navlun Endeksi yüzde 180’i geçen bir artış gösterdi. Ardından bir nebze geri çekilen endeks, tekrar yukarı yönlü bir hareket sergilemeye başladı. Şimdi bu güzergâhı kullanan gemilerin Ümit Burnu’ndan dolaşması gerekiyor. Mesafenin uzamasıyla maliyetler ve teslimat süreleri de artış gösterdi. En uygun alternatif OBOR Projesi doğrultusundaki tren yolu, ancak altyapı yetersizliği sebebiyle bu güzergâh şu anda efektif kullanılamıyor. Bu dönemde yeni ticaret yolları bağlamında yapılacak her türlü yatırım lojistik sektörünün lehine olacak” dedi.

EN UCUZ VE GÜVENLİ YOL

Kalkınma Yolu ve Yeni İpek Yolu olarak konumlandırılan “Bir Kuşak Bir Yol” projesinin önemine de değinen Baş, “Kalkınma Yolu Irak’taki FAV Limanı’ndan Londra’ya kadar kara ve demir yolu ile Avrupa’nın her ülkesine lojistik imkânı sunuyor. Ayrıca Türkiye gerekli altyapı çalışmalarını ve yatırımlarını hızlandırırsa, Bir Kuşak Bir Yol projesinin verimliliğinin artacağını düşünüyorum. Uluslararası ticarette her zaman en hızlı, en ucuz ve en güvenli yolu tercih eder. Biz bu şartları sağlarsak tüm ticari koridorlar Türkiye üzerinden geçmek durumunda kalacaktır. Her birimizin ezberlediği bir gerçek var o da ülkemizin Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının arasında bir köprü görevi gören üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olduğu. Bu gerçek, Türkiye’nin lojistik açısından dünyanın en avantajlı ülkelerinden biri olduğunu göstermek için yeterli. Gerekli yatırımları sürdürmeye devam ettiğimiz takdirde ülkemiz dünyanın en önemli lojistik üslerinden biri hâline gelebiliriz” ifadelerini kullandı.

9,6 TRİLYON DOLARLIK PAZAR

Türkiye lojistik ve taşımacılık sektörünün 100 milyar dolar büyüklüğüyle küresel lojistik ihracatından yüzde 2,5 pay aldığına dikkat çeken Fatih Baş “Küresel lojistik pazarı 2023 itibarıyla 9,6 trilyon dolar büyüklüğünde ve yıllık ortalama yüzde 4 ila 5 oranında büyüme gösteriyor. Lojistik sektöründe dünyada 11’inci sıradayız. Son verilere göre lojistik performans endeksi sıralamasında 38. sıraya yükseldik. Ülkemiz lojistik ve taşımacılık sektörü küresel ölçekte büyümeye devam ederek buradan aldığı pazar payını artırıyor” diye konuştu.