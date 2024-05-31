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Kiralık turistik konutta şartlar esnetildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kiralık turistik konutta şartlar esnetildi

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından alınan kararla kiralık turistik konutta şartlar esnetildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

ESMA ALTIN ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik’te değişikliğe gitti. Resmî Gazete’de yayımlanan değişikliğe göre, konutunu turizm amaçlı kiralamak için Kültür ve Turizm Bakanlığına yapılan başvuruların sonuçlandırılma süresi 30 günden, 60 güne çıkarıldı.

Ayrıca hâlihazırda yapılan denetimlerde, asgari niteliği taşımadığı tespit edilen konutlara verilen 100 bin liralık idari para cezası kaldırıldı. Bunun yerine, eksikliklerin tespit edilmesi hâlinde belge sahibine eksiklerini gidermesi için 15 gün süre tanınacak. Bu süre sonunda eksikler giderilmezse para cezası verilecek.

Yine yapılan değişiklikle, yüksek standartlı konutlara kolaylık getirildi. Yüksek standartlı konutlarda, alışveriş servisi hizmetleri, aletli spor salonu ve yüzme havuzu hizmetlerinin tamamının bulundurulması şartı kaldırıldı. Aynı zamanda, yüzme havuzu ve aletli spor salonunun da binanın bulunduğu parselde yer almasına karar verildi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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