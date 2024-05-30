Bakan Şimşek dış ticaret rakamlarını değerlendirdi: Bu durum cari açığa da yansıyacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün açıklanan dış ticaret rakamlarını değerlendirdi. Nisanda yıllık dış ticaret açığının geçici olarak arttığını ve bu durumun cari açığa da yansıyacağını belirten Bakan Şimşek, "Geçici etkiler kaynaklı yılın kalanında sınırlı dalgalanmalar olsa da ikinci çeyrek itibarıyla cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 2,5 gerçekleşmesini öngörüyoruz. Yılsonunda cari açık belirgin şekilde Orta Vadeli Program hedefinden düşük gerçekleşecek." dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını açıkladı. Buna göre, ihracat 2024 yılı nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %0,1 artarak 19 milyar 254 milyon dolar, ithalat %4 artarak 29 milyar 117 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece dış ticaret açığı da yüzde 12,9 artarak 9 milyar 863 milyon dolara yükseldi. Rakamların açıklanmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten ilk değerlendirme geldi.

"MAYISTA DÜŞÜŞ BEKLİYORUZ"

Bakan Şimşek, nisanda yıllık dış ticaret açığının geçici olarak arttığını ve bu durumun cari açığa da yansıyacağını belirtti. Bakan Şimşek açıklamasında şunları söyledi:

"Takvim etkileriyle nisanda yıllık dış ticaret açığı geçici olarak arttı. Bu durum cari açığa da yansıyacak.

Mayısta yıllık dış ticaret açığı ve cari açıkta tekrar düşüş bekliyoruz.

"YILSONU HEDEFİNDEN DÜŞÜK GERÇEKLEŞECEK"

Geçici etkiler kaynaklı yılın kalanında sınırlı dalgalanmalar olsa da ikinci çeyrek itibarıyla cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 2,5 gerçekleşmesini öngörüyoruz.

Yılsonunda cari açık belirgin şekilde Orta Vadeli Program hedefinden düşük gerçekleşecek."