Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Bakan Şimşek dış ticaret rakamlarını değerlendirdi: Bu durum cari açığa da yansıyacak

Bakan Şimşek dış ticaret rakamlarını değerlendirdi: Bu durum cari açığa da yansıyacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bakan Şimşek dış ticaret rakamlarını değerlendirdi: Bu durum cari açığa da yansıyacak
Haber, Bilgi, Güncel, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün açıklanan dış ticaret rakamlarını değerlendirdi. Nisanda yıllık dış ticaret açığının geçici olarak arttığını ve bu durumun cari açığa da yansıyacağını belirten Bakan Şimşek, "Geçici etkiler kaynaklı yılın kalanında sınırlı dalgalanmalar olsa da ikinci çeyrek itibarıyla cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 2,5 gerçekleşmesini öngörüyoruz. Yılsonunda cari açık belirgin şekilde Orta Vadeli Program hedefinden düşük gerçekleşecek." dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını açıkladı. Buna göre, ihracat 2024 yılı nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %0,1 artarak 19 milyar 254 milyon dolar, ithalat %4 artarak 29 milyar 117 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece dış ticaret açığı da yüzde 12,9 artarak 9 milyar 863 milyon dolara yükseldi. Rakamların açıklanmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten ilk değerlendirme geldi. 

"MAYISTA DÜŞÜŞ BEKLİYORUZ" 

Bakan Şimşek, nisanda yıllık dış ticaret açığının geçici olarak arttığını ve bu durumun cari açığa da yansıyacağını belirtti. Bakan Şimşek açıklamasında şunları söyledi: 

"Takvim etkileriyle nisanda yıllık dış ticaret açığı geçici olarak arttı. Bu durum cari açığa da yansıyacak. 

Mayısta yıllık dış ticaret açığı ve cari açıkta tekrar düşüş bekliyoruz.

"YILSONU HEDEFİNDEN DÜŞÜK GERÇEKLEŞECEK"

Geçici etkiler kaynaklı yılın kalanında sınırlı dalgalanmalar olsa da ikinci çeyrek itibarıyla cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 2,5 gerçekleşmesini öngörüyoruz. 

Yılsonunda cari açık belirgin şekilde Orta Vadeli Program hedefinden düşük gerçekleşecek."

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Mahmut Uslu'dan Okan Buruk'a sert sözler! 'O küfürlü şarkıyı yalatacağız'Hastaneye yürüyerek girdi, 'yanlış serum' öldürdü! Savcılık harekete geçti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kaçak elektrikten sonra kaçak trafo ticareti çarpıcı boyutlara ulaştı - EkonomiKaçak trafolar milli serveti böyle tüketiyor!Açlık sınırı 19 bin TL'ye, yoksulluk sınırı 62 bin TL'ye dayandı - EkonomiAçlık ve yoksulluk sınırı belli oldu1 milyar dolarlık vurgun yapmışlar! Smart Trade Coin dolandırıcılarına operasyon - Ekonomi'Yüksek kazanç' vaadiyle 1 milyar dolarlık vurgunEkonomik güven endeksi 98,2'ye geriledi  - EkonomiEkonomik güven endeksi düştüKriptoda ‘bekle-gör’ piyasası! Yükseliş ne zaman? - EkonomiKriptoda ‘bekle-gör’ piyasası! Yükseliş ne zaman?TÜİK rakamları açıkladı! Dış ticarette 9.8 milyar dolarlık açık - EkonomiDış ticaret rakamları açıklandı
Sonraki Haber Yükleniyor...