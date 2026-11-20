Kahramanmaraş’ta 1 Ocak 2027’den itibaren geçerli olmak üzere su faturaları için indirim kararı alındı. Bazı mesken abonelerine yüzde 60’a varan indirim uygulanırken, TOKİ ve Emlak Konut projelerinde ortak kullanımın ilk kademe sınırı da yükseltildi.

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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Kurulu, Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirdiği oturumda 6 maddeyi görüşerek karara bağladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in talimatları doğrultusunda alınan kararla su tarifelerinde indirime gidildi.

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YÜZDE 60'A VARAN İNDİRİM!

1 Ocak 2027 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni düzenleme kapsamında; iş yeri aboneliklerinin kademelerinde yüzde 20, köyden mahalleye dönüşen yerleşim yeri aboneliklerinin kademelerinde yüzde 25 ve yerleşim yeri dışında kalan mesken kademelerinde yüzde 60’a varan indirim uygulanacak.

ORTAK KULLANIMDA İLK KADEME SINIRI DEĞİŞTİ

Ayrıca TOKİ ve Emlak Konut tarafından inşa edilen yapıların ortak kullanım aboneliklerinde ilk kademe sınırı 15 metreküpten 50 metreküpe çıkarıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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