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Çalışan kadınlara 325 euro bakıcı desteği! Bakan Işıkhan başvuru sayısını açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Çalışan kadınlara 325 euro bakıcı desteği! Bakan Işıkhan başvuru sayısını açıkladı
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Kadın İstihdamı, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışan annelerin çocuklarının bakımına yönelik aylık 325 euro destek sağlanan projeye yapılan başvuru sayısını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde yürütülen ve 0-36 ay arasında çocuğu olan kadınların yararlanacağı 325 euro bakıcı desteği projesine yapılan başvuru sayısını açıkladı.

17 BİN BAŞVURU

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi II (EDU-CARE II) açılış programını bugün gerçekleştirdik. Proje sayesinde kayıtlı kadın istihdamı ile eğitimli ve sigortalı çocuk bakıcılığını teşvik ediyoruz. Ankara, İstanbul, İzmir illerinde yürütülen ve 0-36 ay arasında çocuğu olan kadınların yararlanacağı projemize 16 bin 831 başvuru yapıldı. Annelerimiz sigortayla, çocuklarımız eğitimli bakıcıyla güvende." ifadelerine yer verdi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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