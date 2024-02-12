Çalışanlar dikkat! Kıdem tazminatı tavan ücreti arttı, kimler alabilir?

Memur maaş zammı ile birlikte kıdem tazminatı tavanında da değişiklik yapıldı. 2024 yılı Temmuz-Aralık döneminde geçerli olacak yeni tavan ücreti 43 bin 758 lira olarak belirlendi. Peki kıdem tazminatı almanın şartları nelerdir, nasıl hesaplanır? Tazminatında daha fazla ücret alanlar neden dezavantajlı duruma düşüyor? İşte ayrıntılar...

Kıdem tazminatı, bir çalışanın işten ayrıldığında ve gerekli şartları karşıladığında alacağı ödemeyi tanımlıyor. Bu tazminat, çalışanın en son aldığı maaş üzerinden hesaplanıyor.

Ancak, bu tazminattan ne kadar alınabileceğini sınırlayan bir tavan ücreti de mevcut. Bu tavan ücreti her yıl memur maaş katsayısındaki artışa göre iki kez belirleniyor.

2024'ün ilk 6 ayı için memurlar yüzde 49,25 oranında zam aldı. Bunun sonucunda kıdem tazminatı hesabı da değişti. Tavan ve taban ücret güncellendi.

TAVAN ÜCRET 35 BİN 57 LİRA OLDU

Memur zammının ardından tavan ücret, 2024 Ocak-Haziran döneminde 35 bin 57 lira oldu. Geçen yılın temmuz-aralık döneminde tazminatın tavanı 23 bin 489 lira olarak kullanılıyordu. Tavan ücret, Temmuz ayında maaşlara yapılacak zammın ardından yeniden değişecek.

Ocak ayında belirlenen tavan ücret, brüt ücreti 43 bin 758 liranın üzerinde olan ve kıdem tazminatı almaya hak kazanan çalışanları etkileyecek. Bu çalışanlar, tavan ücret üzerinden tazminat alabilecekler.

Ancak tavan ücretin altında maaş alan çalışanlar bu artıştan faydalanamayacak.

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR, ŞARTLARI NELERDİR?

Kıdem tazminatı, işçinin son aldığı ücrete yol, yemek, eğitim, konut gibi sosyal yardım hakları da ilave edilerek bulunan brüt ücret üzerinden hesaplanıyor.

Kıdem tazminatı almanın şartları:

İşçinin kendi isteğiyle işten ayrılmaması

İşverenin işçiyi işten çıkarması

İşçinin en az 1 yıl aynı işverenin işyerinde çalışması

İşçi emekli olması halinde tazminata hak kazanıyor.

Kadın işçinin evlenme gerekçesiyle iş akdini feshetmesi halinde tazminata hak kazanıyor.

İşçinin vefatı halinde mirasçıları kıdem tazminatı talebinde bulunabiliyor.

Bazı istisnai durumlarda işçinin kendi isteğiyle işten ayrılması halinde de kıdem tazminatı alınabiliyor: