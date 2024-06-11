Canlı yayında depreme yakalandı! Spikerin zor anları kamerada
Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3,6 şiddetinde deprem meydana geldi. O anlar ER TV kameralarına da anbean yansıdı. ER TV programcısı Fatih Avcı'nın canlı yayında depreme yakalandığı anlar saniye saniye kaydedildi.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3,6 şiddetinde deprem meydana geldi. Saat 23.15'te meydana gelen ve kent merkezinde paniğe neden olan depremin büyüklüğünü AFAD 3,6, derinliğini ise 7 km olarak açıkladı.
VATANDAŞLAR PANİĞE KAPILDI
Kent genelinde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı depremde bazı vatandaşlar panikle kendini sokağa attı.
CANLI YAYINDA DEPREME YAKALANDI
Deprem anı ER TV canlı yayınına yansıdı. ER TV programcısı Fatih Avcı, canlı yayında depreme yakalanırken, o anlar anbean kaydedildi.
Düzenleyen: Mesut Şahin - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi