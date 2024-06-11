Canlı yayında depreme yakalandı! Spikerin zor anları kamerada

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3,6 şiddetinde deprem meydana geldi. O anlar ER TV kameralarına da anbean yansıdı. ER TV programcısı Fatih Avcı'nın canlı yayında depreme yakalandığı anlar saniye saniye kaydedildi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3,6 şiddetinde deprem meydana geldi. Saat 23.15'te meydana gelen ve kent merkezinde paniğe neden olan depremin büyüklüğünü AFAD 3,6, derinliğini ise 7 km olarak açıkladı.

VATANDAŞLAR PANİĞE KAPILDI

Kent genelinde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı depremde bazı vatandaşlar panikle kendini sokağa attı.

CANLI YAYINDA DEPREME YAKALANDI

Deprem anı ER TV canlı yayınına yansıdı. ER TV programcısı Fatih Avcı, canlı yayında depreme yakalanırken, o anlar anbean kaydedildi.