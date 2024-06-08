Castrol MAGNATEC, 2024’ün seçilmiş ürünü oldu

Madeni yağ pazarının lider markalarından Castrol, hareketin olduğu her alanda yer alarak motorların hareketli aksamlarının uzun süreler boyunca ilk günkü performansını göstermesine yardımcı oluyor. Yeni açıkladığı stratejisiyle de ana faaliyet alanı olan madeni yağlar ve bakım kategorisinde büyüyerek tüketicilerin ve müşterilerinin değişen ihtiyaçlarına daha iyi cevap vermeyi hedefliyor.

Sia Insight Türkiye’nin gerçekleştirdiği Yılın Seçilmiş Ürünü pazar araştırması sonucunda Castrol MAGNATEC’in madeni yağ kategorisinde Yılın Seçilmiş Ürünü olması da hızlı bir değişimin yaşandığı otomotiv sektöründe müşterilerinin değişen ihtiyaç ve taleplerini, sürekli geliştirdiği ürün ve hizmetleri ile karşıladığını göstermiş oluyor. Her kategoride aday gösterilen ürünler; hedef kitleye çekici gelmesi, bulunduğu kategoriye yenilik getirmesi ve kullanıcıların üründen memnuniyeti üzerinden değerlendiriliyor.

Castrol MAGNATEC de sahip olduğu akıllı molekülleri ile motorda oluşan aşınmayı yüzde 50 oranında azaltarak harekete geçildiği andan itibaren motora durmaksızın koruma sağlıyor. Ayrıca Castrol MAGNATEC’in tasarımı değiştirilerek daha da sağlamlaştırılan ürün ambalajında da yüzde 20 daha az plastik kullanıyor. Bu özellikleri ve yeni tasarımıyla sektördeki rakiplerinden farklılaşıyor.

"CASTROL MAGNATEC'İN YILIN SEÇİLMİŞ ÜRÜNÜ OLMASI BİZİ DAHA İYİSİ İÇİN CESARETLENDİRİYOR"

Tüm dünyada tüketiciler ve müşterileri tarafından güvenilen çok güçlü bir marka olarak sektörde birçok teknolojik ilke imza atan öncülerden biri olduklarının altını çizen Castrol META Pazarlama Direktörü Onur Dede, “2023 yılında gerçekleştirilen Castrol Tüketici Araç Bakım Endeksi Araştırması’nın sonuçlarına göre araç bakımı denildiğinde tüketicilerin yüzde 44’ünün aklına yağ bakımı ve yağ değişimi geliyor.

Dünya genelinde gerçekleştirilen Marka Sağlığı Araştırması da madeni yağ dendiğinde ilk akla gelen markanın Castrol olduğunu gösteriyor. En son teknoloji ile geliştirilen ve tüketicilerin en çok tercih ettiği madeni yağlardan olan Castrol MAGNATEC’in de Yılın Seçilmiş Ürünü olması bizi gururlandırıyor. Bu başarı bizi her zaman sektörümüzün lider markalarından biri olarak hareketin olduğu her alanda yer alma konusunda yaptığımız çalışmaları sürdürmemiz için de cesaretlendiriyor” diyor.