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ÇAYKUR çay alımında sistem değiştirdi! Yarın başlıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
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ÇAYKUR çay alımında sistem değiştirdi! Yarın başlıyor
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

1. sürgün dönemi yaş çay alımlarına devam eden ÇAYKUR, aşırı stok oluşması nedeniyle randevulu alım sistemine geçiş yapıyor.

ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, 16 Mayıs'ta başlayan 1. sürgün dönemi yaş çay alımlarının devam ettiği belirtildi.

Yaş çay hasadının birkaç günde bitmeyeceği vurgulanan açıklamada, "Ancak şarjlı cihazlarla yapılan hasattan kaynaklı aşırı stok oluşmuş durumdadır. Dün itibarıyla 11 bin 500 tona çıkan alımlar nedeniyle stoklar olması gerekenin üzerine çıkmıştır. Malumunuz günlük yaş çay işleme kapasitemiz 9 bin 250 tondur. Üreticilerimizin daha rahat ve huzurlu çay satmalarını teminen randevulu sisteme geçiş yapmak mecburiyetinde kaldık." ifadeleri kullanıldı.

RANDEVU SİSTEMİ YARIN BAŞLIYOR 

Öte yandan müstahsillere gönderilen SMS'te ise bugün üretici bazında 100 kilogramdan mübayaa yapılacağı, yarın itibarıyla randevulu sisteme geçileceği kaydedildi.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı
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