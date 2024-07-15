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ÇAYKUR'dan çay üreticilerini ayağa kaldıran yaş çay alım açıklaması

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
ÇAYKUR&#039;dan çay üreticilerini ayağa kaldıran yaş çay alım açıklaması
Çaykur, Özel Sektör, Haber

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

ÇAYKUR, çay üreticilerinin tepkisine neden olan günlük yaş çay alım kotası hakkında açıklama yaptı. ÇAYKUR, kurum kapasitesinin üzerine çıkması üzerine 50 kilogram kontenjan uygulamasının 30 kilograma düşürüldüğünü duyurdu.

ÇAYKUR Genel Müdürlüğü, günlük yaş çay alımı hakkında kontenjan açıklaması yaptı. İkinci sürgün yaş çay alımlarının 26 Haziran'da başladığı, 11 Temmuz'a kadar herhangi bir alım kotası sınırlaması uygulanmadığı belirtildi

ÇAYKUR'dan çay üreticilerini ayağa kaldıran yaş çay alım açıklaması - 1. Resim

ÖNCE 50 SONRA 30 KİLOGRAM YAPILDI

Serbest mubayaa (satın alma) yaparak sürgün döneminin tamamlanmasının hedeflendiğine işaret edilen açıklamada, "Ancak üreticilerimizin tamamının hafta sonu ve 15 Temmuz resmi tatilini değerlendirmek adına kısa sürede yoğun çay toplamaları nedeniyle serbest alımlara kısa bir süreliğine ara vererek dekar başı günlük önce 50 kilogram, akabinde 30 kilogram uygulaması yapmak zorunda kaldık." ifadelerine yer verildi.

ÇAYKUR'dan çay üreticilerini ayağa kaldıran yaş çay alım açıklaması - 2. Resim

ÖZEL SEKTÖRDEN ÇAYKUR'A İLAVE SATIŞ BASKISI VURGUSU YAPILDI

Açıklamada, özel sektör firmalarının hem alım fiyatını düşürmeleri hem de ödeme vadelerini uzatmalarının, ÇAYKUR'a ilave bir satış baskısı oluşturduğu ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Netice itibarıyla işleme kapasitemizin üzerinde çay alımlarına ve çevirmekte zorlandığımız 14 bin 500 ton stok miktarına ulaşılmıştır. Kaliteden ödün vermeden ve müstahsilimizi zora sokmamak adına uyguladığımız alım programına riayet edilmesi en büyük temennimizdir. Üreticilerimizin acele etmemesini, çayın en güzel bekleme yerinin bahçe olduğunu ve üreticilerimizin her ne şart altında olursa olsun yanında olduğumuzun bilinmesini isteriz."

ÇAYKUR'dan çay üreticilerini ayağa kaldıran yaş çay alım açıklaması - 3. Resim

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
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