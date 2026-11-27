Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye’nin ilk kiralık sosyal konut uygulamasını İstanbul’da başlattıklarını belirterek, 15 bin kiralık konutun ilk etabındaki 1.071 konutun tamamlandığını açıkladı.

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda konuşan Kurum “Aralık ayı itibarıyla ilk konutlarımızı 10 bin liradan başlayan fiyatlarla vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz” dedi.

6.750 LİRADAN BAŞLAYAN TAKSİTLERLE...

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında dar gelirli vatandaşlara yüzde 10 peşinat, 240 ay vade ve 6.750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olma imkânı sunduklarını belirten Kurum, 500 bin sosyal konut kampanyasında 106 bin 914 konutun yapımına başladıklarını, deprem bölgesinde 46 bin konutu hak sahiplerine teslim ettiklerini bildirdi. Kurum “Kalan konutlarımızın tamamını da 2028 yılına yetiştirmek üzere çalışıyoruz” diye konuştu.

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RUHSAT SÜREÇLERİ 1 GÜNE İNECEK

Konut piyasasında fahiş fiyatların önüne geçmek amacıyla İstanbul’da başlatılan Değer Bilgi Merkezi uygulamasını 2027 ortasına kadar 81 ile yayacaklarını açıklayan Kurum, vatandaşların alacakları veya kiralayacakları evin cephesinden piyasa değerine kadar ayrıntıları görebileceğini söyledi. Kurum “e-Ruhsat sistemiyle, belgeleri yüzde 30 sadeleştirdik. Ruhsat süreçlerini sadece 1 güne indireceğiz” ifadelerini kullandı. İzmir Körfezi’ndeki kirliliği dijital ikiz ve modelleme çalışmalarıyla incelediklerini belirten Kurum, İzmir Büyükşehir Belediyesiyle yol haritasını belirlediklerini ve dip çamuru temizliğini başlatacaklarını söyledi.

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