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Haberler > Ekonomi > Ceyhan Belediyesi, ihtiyaç sahibi emeklilere 5'er bin TL bayram ikramiyesi verecek

Ceyhan Belediyesi, ihtiyaç sahibi emeklilere 5'er bin TL bayram ikramiyesi verecek

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ceyhan Belediyesi, ihtiyaç sahibi emeklilere 5&#039;er bin TL bayram ikramiyesi verecek
Ceyhan Belediyesi, Kadir Aydar, Emekliler, Haber

Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, 31 Mart seçimleri öncesinde ihtiyaç sahibi emekliler için vadettiği 5 bin TL'lik bayram ikramiyesinde başvuru sürecinin tamamlandığını ve kriterleri karşılayan yaklaşık bin emekliye Kurban Bayramı öncesi ödeneceğini müjdeledi. 

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, 31 Mart seçimleri öncesinde ihtiyaç sahibi emekliler için verdiği 5 bin TL'lik bayram ikramiyesi vaadini gerçeğe dönüştürüyor. Belediye tarafından karşılanacak ikramiye için başvuru sürecinin tamamlandığını belirten
Aydar, kriterleri karşılayan yaklaşık bin emekliye Kurban Bayramı öncesi ikramiyelerinin hesaplarına yatırılacağını duyurdu.

"2 BİN 200 EMEKLİMİZ BAŞVURDU"

İyi günde de zor günde de Ceyhanlıların yanında olduğunu vurgulayan Aydar, dayanışma mesajı verdi. Zorlukları el ele, kol kola aşacaklarını belirten Aydar, “Seçim döneminde söz verdiğim gibi mazeret üretmeksizin şartlarımızı zorladık. Toplamda 2 bin 200 emeklimiz başvuruda bulundu. Kriterleri karşılayan yaklaşık bin emeklimizi belirledik. Birimlerimiz bu süreçte titizlikle çalışarak kriterlere uyan hemşerilerimizi belirledi. Tek kriterimiz ‘gerçekten ihtiyaç sahibi’ olmalarıydı. Sözümüz söz. Her sözümüzü, arkamıza aldığımız halkımızla, halkımız için gerçekleştiriyoruz. Halkın verdiği, halka gidiyor. Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar olarak vatandaşlarımıza verdiğim sözleri bir bir yerine getirmeye devam ediyorum. Her yeni gün daha büyük atılımlarla halkımın hizmetinde olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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