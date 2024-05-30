Çeyrek altın bir ay sonra 4 bin TL'nin altında! Piyasalar iki kritik veriyi bekliyor 

Altında son dakika! 30 Mayıs gram altın fiyatı 2424 TL’den güne başlarken, çeyrek altın bir ay sonra 4 bin TL’nin altında geriledi. Ons altındaki zayıf seyir gram altını baskılıyor. Bugün ABD’de açıklanacak ilk çeyrek büyüme verisi tahminleri aşarsa ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları da öngörülerin altında gerçekleşirse; “şahin FED” beklentileri de kuvvetlenebilir ve altın fiyatları üzerindeki baskı artabilir.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Altın fiyatlarında zayıf seyir devam ediyor. Serbest piyasada 30 Mayıs 2024 gram altın fiyatı 2424 TL’den güne başlarken; Kapalıçarşı’da işlem gören gram fiyatı 2410-2460 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Çeyrek altın sabah saatlerinde 3990 TL satış fiyatı ile işlem görürken, bir ay aranın ardından fiyatlarda tekrar 4 bin TL’nin altına düşüş gerçekleştiği dikkat çekiyor. Bu arada yarım altın 7 bin 975 ve tam altın da 15 bin 898 TL’den satılıyor.

ONS ALTINDAKİ DÜŞÜŞ ETKİLİYOR

Dolar/TL tarafında stabil görünüm devam ederken, gram fiyatı, son dönemde ons altındaki düşüşlerden etkileniyor. Geçen hafta başında ons altın, İran’daki helikopter kazasının da etkisiyle birlikte 2450 dolar ile rekor seviyeyi görmüştü. Bugünkü işlemler ons tarafında 2335 dolardan devam ediyor. Geçen haftaki rekora göre onsta yaşana gerileme %4,70 olarak gerçekleşti. Aynı süreçte gram altın da 2536 TL ile zirve yapmıştı. Gramda yaşanan gerileme ise %4,45 oldu.

ALTIN NEDEN GERİLİYOR?

1-Jeopolitik gerilimler devam etse de son dönemde bu risklerde ekstra bir artış yaşanmıyor.

2-ABD’de açıklanan son veriler enflasyonist baskıların arttığına işaret ederken; faiz indirimi beklentilerinin kasım ayına kadar ötelenmesi, altını baskılıyor.

3-Bazı FED üyelerinin “faiz artışlarının tamamen masadan kalkmadığı” yönündeki açıklamaları, altın gibi riskli varlıkları üzerinde baskı oluşturuyor.

4-Dolar endeksinin 105,00 seviyesini aşarak son 2 haftanın yükseğine çıkması ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin de 4,’0'ı aşması, altın fiyatlarını baskılıyor.

BUGÜN BU VERİLER ÖNEMLİ

Bugün ABD’de ilk çeyrek büyüme rakamları açıklanacak. Öncü beklentiler, çeyreklik bazda yüzde 1,6’lık bir büyüme beklentisine işaret ediyor.

Aynı zamanda bugün ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları da belli olacak. 218 bin kişinin başvuruda bulunması bekleniyor.

Büyüme verisinin beklentileri aşması ve işsizlik maaşı başvurularının beklenti altında kalması halinde, dolarda güçlenme ve altın fiyatları üzerindeki baskının, bir miktar daha arttığı görülebilir.