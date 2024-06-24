CHP'den Şimşek'le görüşmeye ilişkin ilk açıklama: Asgari ücrete ara zam talep ettik

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüşen CHP'nin gölge bakanı Yalçın Karatepe, toplantının ana gündem maddelerinden biri olan asgari ücret zammına ilişkin taleplerini ilettiklerini söyledi. Karatepe, "Enflasyonun bu kadar yüksek seyrettiği bir yerde asgari ücrete yılın ikinci yarısında zam yapılmamasını reddettik. Dolayısıyla asgari ücrete bir artışın yapılmasının zorunlu olduğunu ifade ettik" dedi.

CHP'nin ekonomi kurmayı Yalçın Karatepe ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün 4 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi. Kritik görüşmenin ardından basının karşısına çıkan Karatepe 4 ana başlıkla taleplerini ilettiklerini söyledi.

Karatepe'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM TALEBİ

Görüşmeye 4 taleple gittik ancak 4 saatin sonunda bir değişim iradesi olmadığını maalesef gördük.

Enflasyonun bu kadar yüksek seyrettiği bir yerde asgari ücrete yılın ikinci yarısında zam yapılmamasını reddettik. Dolayısıyla asgari ücrete bir artışın yapılmasının zorunlu olduğunu ifade ettik. Benzer şekilde emekli aylıklarında artış yapılmasının zorunlu olduğunu ilettik.

Memur emekli aylıklarında zam ise enflasyon farkı artı sözleşmeden gelen bir ifade ile yapılıyor. Mevcut hesaplamalarla memur emeklilerine olan yüzde 20'lik zam yeterli değil.

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Tarım konusundaki düşüncelerimizi de paylaştık, milli gelirin yüzde 1'i kadar olsa ne kadar olurdu. Ne kadar destek oldu buna baktık; 2006 yılından bu güne kadar 89,6 milyar dolarlık desteğin çiftçilerimize sağlanmadığını gördük. Bunun sadece tarım sektörü için değil ulusal bir sorun olduğunu ifade ettik.

VERGİ DÜZENLEMESİ

Vergide adaletin sağlanması, vatandaşların ekonomik güçlerine uygun olarak vergi ödemesi, ödenen vergilerin ekonomik güç ile ilişkili olmadığını özellikle düşük gelirli vatandaşların üzerindeki vergi yükünün daha ağır olduğunu ifade ettik. Konu üzerine önerilerde bulunduk.

Bugün politika faizi 50 oranında, ancak düşük gelirli vatandaşların kullandığı en fazla artış kredili mevduat ve kredi kartlarında oldu. Daha vahim olanı faizlerin yüzde 30 üzerinde vergi yüküyle geri ödeme yapması. Bu krediyi kullanmak zorunda kalan vatandaşların omuzlarına bu nebze bir yük bırakılmasının doğru olmadığını ortadan tamamen kaldırılmasını önerdik.

Kamu-özel işbirlikleri konusunda herhangi bir adımın atılmadığını Sayın Şimşek'e ilettim. Ortalıkta dolaşan bir metin var. Kamu Özel Sektör İş Birliği (KÖİ) ve Yap-İşlet-Devret (YİP) konusunda vergi oranını yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkartacaklarını ifade ediliyor. Bu 44 şirketten 30'dan fazlası biz hiç para kazanmadık demişler. Dolasıyla bunların artırılmasının bir işe yaramayacağını ifade ettim.

Eğitim-hukuk-yönetim modeli konularının da dikkate alınmasını ve 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerdeki desteklerin uzatılmasına yönelik talebimi de ekledim.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI

Yurt dışı çıkış harcı doğru olmadığını vatandaşın seyahat özgürlüğünü kısıtladığını, karşılığının olmadığını, yapılmaması gerektiğini ilettim. Tasarıda olup olmayacağını Meclis'te öğreneceğiz. Bakan Şimşek'in konu hakkında somut bir yorumu olmadı.

Ben asgari ücretin artırılacağına dair bir iradelerinin oluştuğunu gözlemlemedim.

Biz iktidarla bir ekonomi programı üzerinde çalışmadık. Biraz önce ifade ettiğim 4 ana başlığı ifade ettim. Başlangıçta ekonominin dışında da sohbet oldu. Biz bu sürecin takipçisi olacağız.