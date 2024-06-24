CHP'nin ekonomi kurmaylarının Mehmet Şimşek ile görüşmesi başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP'nin Hazine ve Maliye'den sorumlu gölge bakanı Yalçın Karatepe ile bir araya geldi. Görüşmede ana gündemin asgari ücret ve emekli maaşları olması bekleniyor.

Ankara bugün önemli bir görüşmeye sahne oluyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP'nin Hazine ve Maliye'den sorumlu gölge bakanı Yalçın Karatepe başkanlığındaki heyetle bir araya geldi.

2 ekonomi kurmayı Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir'in yer aldığı CHP heyeti ziyaret öncesi, Şimşek ile görüşmede ele alınacak konuları masaya yatırdı. Heyet, halihazırda hükümetin çalıştığı "vergi reformu" paketi için önerilerin yer aldığı bir rapor hazırladı.

MASANIN İKİ KRİTİK GÜNDEM BAŞLIĞI

CHP'li kurmaylar ayrıca "acil önlem alınması gereken konular" olarak nitelendirdiği başlıkları da Hazine ve Maliye Bakanına sunacak. Görüşmeye ilişkin konuşan CHP'nin Hazine ve Maliye'den sorumlu gölge bakanı Yalçın Karatepe "Biz yoksullaştırıcı ekonomi politikalarının karşısında olduğumuzu ifade edeceğiz. Temmuzdan itibaren asgari ücrete en az enflasyon farkı kadar zam yapılması gerektiğini söyleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Emekli maaşlarını da gündeme getireceklerini belirten Karatepe, "Enflasyon oranına refah payı eklenerek aylıkların artırılması gerektiğini söyleyeceğiz" dedi. Görüşmede ayrıca tarımsal desteklerin arttırılması, TÜİK verileri, Varlık Fonu gibi başlıklar da CHP'li kurmaylar tarafından gündeme getirilecek.

TOPLANTI KARARI ERDOĞAN-ÖZEL ZİRVESİNDE ALINDI

Şimşek'in CHP heyeti ile görüşme kararı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in CHP Genel Merkezi'nde yaptığı görüşmede alınmıştı. CHP'nin gölge kabinesinde yer alan isimler daha önce İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile de görüşmüştü.