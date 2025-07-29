Çiftçiler kuraklığa rağmen umutlu! Ürün kalitesi harika, rekolte beklentisi 700 kilo

Kaynak: Anadolu Ajansı 29 Temmuz 2025 17:02 - Güncelleme: 29 Temmuz 2025 17:03 - Güncelleme:

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Hatay'da Amik Ovası'nda mısır hasadı başladı. Kurak geçen sezona rağmen çiftçiler sabahın erken saatlerinde tarlalarına koştu. Uzmanlar rekoltenin geçen yıla göre düşük, ürün kalitesinin ise iyi olduğunu belirtti.

Reyhanlı ilçesinde sabahın erken saatlerinde tarlalarının yolunu tutan çiftçiler, biçerdöverlerle ürünlerini topladı. Ürünler, kamyon ve kamyonetlerle kentin farklı noktalarındaki depolara taşındı. KURAKLIK TAKVİMİ ÖNE ÇEKTİ Hatay'da faaliyet gösteren Özova Tarım da yılın ilk mısır alımını, Kırıkhan ilçesinde hasada başlayan çiftçi Naim Hatdur'dan yaptı. Antakya Ziraat Odası Başkan Yardımcısı Nesim Koç, Amik Ovası'nın mısır hasadıyla hareketlendiğini söyledi. Hasadın bereketli olmasını dileyen Koç, "Hasadın çiftçilerimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. Koç, sezonun kurak geçmesi nedeniyle hasadın yaklaşık 1 ay erken başladığını belirtti. 280 DÖNÜMDE 700 KİLO REKOLTE Çiftçi Mustafa Güçlü de 280 dönüm tarlasına mısır ektiğini, dönüm başına yaklaşık 700 kilogram rekolte beklediğini anlattı. Kuraklıktan olumsuz etkilendiklerini söyleyen Güçlü, "Hasat hayırlı olsun. Çiftçilere bol bereketli mahsul diliyorum" ifadesini kullandı. Özova Tarım Genel Müdürü Mustafa Yavuzel de ilk mahsul alımını heyecan ve gururla yaptıklarını, ürün kalitesinin iyi olduğunu kaydetti. İlgili Haber Çiftçi tehlikede, su krizi derinleşiyor: Milyarlarca liralık GAP yatırımları risk altında Tam 4 bin yıllık! 3 Ekim'de görüşe açılacak: Nadir ve heyecan verici bir durum!

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Melin Öztürk