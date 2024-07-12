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Haberler > Ekonomi > Çiftçilere 87,5 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesi

Çiftçilere 87,5 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Çiftçilere 87,5 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesi
Tarım, Orman Bakanlığı, Tarımsal Destekleme, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilere verdiği ekonomik desteğini artırarak sürdürüyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, tarımsal destekleme ödemesinin hesaplara yatacağı belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı 87 milyon 484 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, 87 milyon 484 bin liralık tarımsal destekleme ödemesi bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacak.

Bakanlığın paylaşımında söz konusu destekleme ödemesinin detaylarına da yer verildi.

Bu kapsamda, hububat-baklagil ve dane mısır desteği için 79 milyon 567 bin lira, kırsal kalkınma ve yatırım desteği için 7 milyon 309 bin 19 lira, mazot ve gübre desteği için 607 bin 981 lira ödeme gerçekleştiriliyor.

Çiftçilere 87,5 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesi - 1. Resim

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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