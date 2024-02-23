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    • Haberler > Ekonomi > Çiftçilere bakanlıktan müjdeli haber! Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplarda

    Çiftçilere bakanlıktan müjdeli haber! Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplarda

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Çiftçilere bakanlıktan müjdeli haber! Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplarda
    Tarımsal Destek, Çiftçi, Ödeme, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Tarım ve Orman Bakanlığı çiftçilere müjdeli haberi verdi. Bakanlık, tarımsal destekleme ödemeleri kapsamında 50 milyon 900 bin liralık ödemelerin bugün çiftçilerin hesaplarında olacağını duyurdu.

    Tarım ve Orman Bakanlığınca 50 milyon 900 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağı duyurdu.

    50 MİLYONU AŞKIN ÖDEME BUGÜN HESAPLARDA

    Bakanlığın sosyal medya platformu X'ten yapılan paylaşımında, tarımsal destek ödemelerine ilişkin bilgi verildi. Paylaşımda, 50 milyon 900 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağı belirtildi.

    Ödemeler kapsamında kırsal kalkınma yatırım desteği olarak 13 milyon 838 bin 744 lira, sertifikalı fidan kullanım desteklenmesi kapsamında 24 milyon 877 bin 104 lira, hayvan gen kaynakları desteği olarak 11 milyon 770 bin 500 lira ve sertifikalı tohum kullanım desteği olarak 413 bin 652 lira ödeme yapılacağı bilgisi paylaşımda yer aldı.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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