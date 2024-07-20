Çiftçilerin beklediği haber! 119 milyon liralık ödeme hesaplarda

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 20 Temmuz 2024 16:22 - Güncelleme: 20 Temmuz 2024 16:26 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Üreticilerin dört gözle beklediği haber geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı, 119 milyon 106 bin liralık destekleme ödemesinin çiftçilerin hesabına yatırıldığını duyurdu.