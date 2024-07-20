Çiftçilerin beklediği haber! 119 milyon liralık ödeme hesaplarda
Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Üreticilerin dört gözle beklediği haber geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı, 119 milyon 106 bin liralık destekleme ödemesinin çiftçilerin hesabına yatırıldığını duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden tarımsal destek ödemelerine ilişkin açıklama yapıldı. Buna göre 119 milyon liralık destek ödemesi hesaplara yatırıldı.
Destek ödemelerinin detayları şöyle:
- Hububat-baklagil ve dane mısır desteği kapsamında 64 milyon 910 bin 785 lira,
- Kırsal kalkınma yatırım desteği kapsamında 35 milyon 791 bin 503 lira,
- Düve alım desteği kapsamında 17 milyon 120 bin lira,
- Yağlı tohumlu bitkiler desteği kapsamında 1 milyon 106 bin 112 lira,
- Toprak analizi desteği kapsamında 177 bin 600 lira
Düzenleyen: Mesut Şahin - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı