Dağ köylerinde çiftçinin ürününü pazara daha kolay ulaştırması ve gelirinin artırılması maksadıyla yürütülen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi’nde 6 il için süre 21 ay uzatıldı.

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Tarım ve Orman Bakanlığının yürüttüğü projenin ikinci aşamasında Adana, Çankırı, Kahramanmaraş, Kastamonu, Mersin ve Osmaniye’de planlanan yatırımların tamamlanması için 31 Aralık 2028’e kadar süre tanındı. Proje kapsamında daha fazla haneye ulaşmak ve yatırımların uzun vadeli etkisini artırmak için 9 milyon avroya kadar ek iç kaynak ayrıldı. Projeyle aynı ürünü yetiştiren çiftçiler birlikte hareket ederken, toprak ve su kaynaklarının verimli kullanılması, üreticilerin iklim değişikliğine uyum sağlaması amaçlanıyor.

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Dağ köylerinde süt toplama merkezleri, hayvan pazarları, seralar, arıcılık ve hayvancılık yatırımları ile tarım makineleri ve güneş enerjili sistemler destekleniyor. Rakımı 600 metre ve üzerindeki köylerde uygulanan projede kadın ve genç çiftçiler ile küçük aile işletmelerine öncelik veriliyor. Kahramanmaraş’ta kendi işletmesini kuracak genç çiftçilere 800 bin, Kastamonu’da 250 metrekare sera kuracak üreticilere 315 bin, arıcılık yatırımlarına ise 125 bin liraya kadar hibe sağlanıyor. Hibe oranı yatırımın niteliğine göre yüzde 70 ile yüzde 100 arasında değişiyor.

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