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    Çiftçiye ödenecek kira, analiz ve nakliye desteği belli oldu

    Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024 yılında çiftçiye verilecek tarım ürünleri analizi, nakliyesi ve depo kiralama destek tutarlarını açıkladı.

    Çiftçiye ödenecek kira, analiz ve nakliye desteği belli oldu
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Tarım ve Orman Bakanlığının Lisanslı Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre bakanlık, çiftçilere lisanslı depolarda muhafaza edilecek tarım ürünleri için ton başına aylık 6-30 TL kira, 25-100 TL nakliye ve 6-50 TL analiz desteği sağlayacak.

    ÇİFTÇİ DESTEĞİ DEPOLANAN ÜRÜNE GÖRE DEĞİŞECEK

    Buğday, arpa, yulaf, çavdar, mısır, çeltik, pirinç gibi ürünlerini lisanslı depolarda saklayan çiftçilere ton başına 6 lira, mercimek, nohut, fasulye, soya fasulyesi gibi bakliyat ürünlerine 8 lira, ayçiçeği ürününe 10 lira, fındık, zeytin ve zeytinyağı ürünlerine 15 lira, pamuk ürününe 25 lira, Antep fıstığı, kuru kayısı, kuru üzüm gibi kuru meyve ürünlerine 30 lira kira desteği ödenecek.

    Bunun yanı sıra, bu ürünler için ton başına 25 ila 100 lira arasında nakliye desteği ve 6 ila 50 lira arasında analiz desteği de verilecek.

    KİRA DESTEĞİ 6 AY SÜREYLE VERİLECEK

    Kira desteği, 2023 yılı hasat döneminde üretilen ürünler için en fazla 6 ay boyunca belirlenen ücret ve miktarlara göre üretici ve bunların bağlı olduğu örgütlere ödenecek.

    Kira desteğinin yanı sıra nakliye ve analiz desteğinden yararlanmak isteyen üreticilerin, ürünlerini depolama döneminin başladığı tarihten yıl sonuna kadar lisanslı depolara teslim etmiş olması gerekecek.

    ÇİFTÇİNİN BAŞVURU YAPMASI GEREKİYOR

    Üretici ve örgütler, kira desteği ile birlikte nakliye ve analiz desteği almak için başvuru yapmak zorunda. Kira desteği alınan üretim miktarı için sadece bir kere nakliye ve analiz desteği ödemesi yapılacak.

    Öte yandan geçen yılın kira, nakliye ve analiz desteği başvurularının, 30 Haziran 2024 tarihine kadar üretici ve örgütlerin kayıtlı olduğu il ve ilçe müdürlüklerine yapılması gerekiyor.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    KiraAnalizNakliyeTarım Ve Orman BakanlığıÇiftçi Desteği
    Haberler > Ekonomi > Çiftçiye ödenecek kira, analiz ve nakliye desteği belli oldu
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