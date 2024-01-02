Marketten tarlaya uçurum! Çiftçiler 'artık toplamıyoruz' diye isyan etti

2 Ocak 2024 14:58 - Güncelleme Tarihi: 2 Ocak 2024 16:01

Adana'nın Kozan ilçesindeki önemli narenciye üretim merkezi olan Bucak bölgesinde, market ve bahçe arasında 3 kilometre olmasına rağmen fiyat farkı İstanbul'u aratmadı. Marketlerde mandalinanın kilogramının 18-20 TL arasında, portakalın kilogramının 25-45 TL’den satışta olduğunu söyleyen üreticiler, bahçe ve market arasındaki fiyat uçurumuna tepki gösterdi.

"ALIP İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DAĞITSINLAR"

Çiftçi Erkan Açıcı, 80 dönüm bahçesi olduğunu belirterek, "Bucak portakalı Türkiye’de lezzeti tescilli. Coğrafi konum ve iklimi ile lezzeti farklı. Arkadaşım bana dün etiket yolladı, markette 44.90 kuruş portakal. Kozan’da da marketlerde mandalina 20 TL’ye kadar satılıyor.

Vatandaş olarak biz de suçluyuz aslında. Yerel yönetimler muhtarlar ile görüşüp, yakın olan il belediyeleri, büyükşehirler bizlerin bahçesinden alsın; kendi illerinde ister ücreti uygun fiyata ister ihtiyaç sahiplerine dağıtsın. Hem üreten hem de tüketen mağdur olmaz" dedi.

"PORTAKALI DA MANDALİNAYI DA TOPLAMIYORUZ"

Narenciye üreticisi Mehmet Yavuz ise, yaklaşık 50 dönüm bahçesi olduğunu kaydederek, "Portakalı da mandalinayı da toplamıyoruz. 1 TL’den bile alıcı yok. Süreç geçiyor ve mandalina için 20 gün var" dedi.Kabuğu bozuk, cildi bozulmuş gibi nedenler öne sürerek mahsullerini almadıklarını belirten Yavuz, "Şu an hepsi zarar şu an 100 bin TL zararım var" diye konuştu.

"NEREDEYSE TOPLANMASI İÇİN ÜSTÜNE PARA VERECEĞİZ"

140 dönüm narenciye bahçesi olduğunu, ürünlerinin bir bölümünü kilogramı 1 TL’den sattığını anlatan üretici Lütfi Öztürk ise, "Benim evimin dibinde bir markette portakalın kilosu 25 TL yazıyor. Bahçede portakal en az 10 TL olması lazım ki kazancımız olsun" dedi. Portakalın ağaçta kaldığını söyleyen Öztürk, "Toplatmak zorundayız, durması ağaca ve bahçeye zarar. Neredeyse toplanması için üstüne para vereceğiz" ifadelerini kullandı.