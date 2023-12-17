Zeytinyağında dev indirim başladı! Torbasını alan o marketlere koşuyor, stoklar bitmeden yetişin

17 Aralık 2023 11:10 - Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2023 11:12

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Yağ fiyatlarında yapılan indirimler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yıl başından bu yana zamlanan zeytinyağı fiyatlarına bu kez zam değil indirim geldi. Migros yılın son kampanyasını duyurdu. Bu indirimleri kaçıran başını duvarlara vurur. Torbasını alan koşuyor, stoklar bitmeden yetişin.

ZEYTİNYAĞINDA DEV İNDİRİM BAŞLADI

Migros Aralık ayı kampanyasını duyurdu. Yapılan duyuruya göre, 14 Aralık -31 Aralık tarihleri arasında Money Kart ve Money Bonus ile yapılan alışverişlerde Migros sanal markette özel farklı ürünlerde farklı indirim oranları uygulanacağı belirtildi. Stoklar sınırlı sayıda tutulurken siparişler şimdiden alınmaya başladı.

SON TARİH 31 ARALIK

Migros Market yeni indirim kampanyasında aynı zamanda yılbaşı ürünlerini de yayınladı. Kısa süreliğine geçerli indirimlerden yararlanmak isteyenler Migros marketlerden ve Migros Sanal Market uygulaması üzerinden siparişlerini verebilir. Migros’un yeni kampanyası 31 Aralık tarihine kadar geçerli ancak ürünler stoklarla sınırlı.

İŞTE MİGROS İNDİRİMLİ ÜRÜN FİYAT LİSTESİ