Zeytinyağında dev indirim başladı! Torbasını alan o marketlere koşuyor, stoklar bitmeden yetişin
Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Zeytinyağı fiyatları yıl başından bu yana düzenli olarak zamlanmaya devam ediyor. Özellikle Rusya ile Ukrayna savaşı yağ fiyatlarına büyük darbe vururken vatandaşlar zincir marketler tarafından yapılan indirimleri yakında takibe almış durumda. Beklenen indirim haberi ise o market zincirinden geldi. Zeytinyağında dev indirim başladı! Fiyatları duyan torbasını alıp koşuyor. Stoklar tükenmeden yetişin.
Yağ fiyatlarında yapılan indirimler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yıl başından bu yana zamlanan zeytinyağı fiyatlarına bu kez zam değil indirim geldi. Migros yılın son kampanyasını duyurdu. Bu indirimleri kaçıran başını duvarlara vurur. Torbasını alan koşuyor, stoklar bitmeden yetişin.
ZEYTİNYAĞINDA DEV İNDİRİM BAŞLADI
Migros Aralık ayı kampanyasını duyurdu. Yapılan duyuruya göre, 14 Aralık -31 Aralık tarihleri arasında Money Kart ve Money Bonus ile yapılan alışverişlerde Migros sanal markette özel farklı ürünlerde farklı indirim oranları uygulanacağı belirtildi. Stoklar sınırlı sayıda tutulurken siparişler şimdiden alınmaya başladı.
SON TARİH 31 ARALIK
Migros Market yeni indirim kampanyasında aynı zamanda yılbaşı ürünlerini de yayınladı. Kısa süreliğine geçerli indirimlerden yararlanmak isteyenler Migros marketlerden ve Migros Sanal Market uygulaması üzerinden siparişlerini verebilir. Migros’un yeni kampanyası 31 Aralık tarihine kadar geçerli ancak ürünler stoklarla sınırlı.
İŞTE MİGROS İNDİRİMLİ ÜRÜN FİYAT LİSTESİ
- Komili naturel sızma zeytinyağı yumuşak lezzet 2 litre 499,90 TL
Mutlu 500 gram klasik makarna çeşitleri %20 indirim
Dove sıvı sabun çeşitleri 450 mililitre 69,90 TL
Balparmak çıt kapak bal çeşitleri %25 indirim
Altınkılıç klasik İnek peyniri çeşitleri 450 gram 139,90 TL
Domestos tuvalet temizleyici ürünler %20 indirim
Fiber temizlik bezi ve süngerlerde %30 indirim
Ariel toz deterjan çeşitleri %30 indirim
Yumoş Konsantre yumuşatıcı çeşitleri %25 indirim
Bolca hindi göğüs bütün fileto 750 gram 124,90 TL
Tavuk baget %20 indirim
Prima çocuk bezi çeşitlerinde %30 indirim
Bahçıvan hellim peyniri 225 gram 69,90 TL
Polonez sucuk acılı 240 gram 129 TL
Bahçıvan peynir çeşitleri 69,90 TL
Tatilleroğlu Edirne peynir çeşitleri 169,90 TL
Nesquik mısır gevreği 1000 gram 59,90 TL
Tahsildaroğlu dil peyniri 200 gram 64,90 TL