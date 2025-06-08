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Çin otomasyona geçti, işçilik maliyeti %10’un altına düştü! Robotları yönetecek yeni istihdam modeli geliştirilmeli 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Çin otomasyona geçti, işçilik maliyeti %10’un altına düştü! Robotları yönetecek yeni istihdam modeli geliştirilmeli 
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tezmaksan AŞ Grup CEO’su Hakan Aydoğdu, dünyadaki robotların yüzde 40’ının Çin’de bulunduğunu ifade ederek “Eskiden ucuz iş gücü ile anılan Çin, artık otomasyon ile anılır oldu. İşçilik maliyetlerini neredeyse yüzde 10’un altına düşürdüler” dedi.

Hâlâ kol gücüne bağlı üretim yapan ve katma değeri düşük üretim gerçekleştiren firmaların maalesef tarihte yerinin kalamayacağına dikkat çeken Aydoğdu “Dijitalleştirdiğiniz zaman ölçebilir ve ölçtüğünüzü de yönetebilirsiniz. Bu şekilde dünyada da problem olan makineleri çalıştıracak iş gücü bulamama hâlini robotları devreye alarak halledebilir, onları yönetecek yeni iş kolları üretebilirsiniz. Firmalarımızın bunlara odaklanması gerekiyor” diye konuştu.

"ÇİN İLE REKABET ETMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Şu sıralar özellikle ihracatçılar için en önemli şeyin mevcut pazarları korumak olduğunu, Çin’in otomasyona yönelik attığı adımlar ile anılır olduğunu söyleyen Aydoğdu, şöyle konuştu: Çin’de istihdamın yüzde 72’si, üretimin yüzde 50’si ve ihracatın yüzde 32’isi KOBİ’lerden geliyor. Kurumsal firmalar oldukları için çok çabuk otomasyona geçtiler. Türkiye’ye baktığınızda ise yüzde 90 KOBİ’lerle çalışıyorsunuz. Bu firmaların, ölçek üretemedikleri için Çin ile rekabet etmesi mümkün değil.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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