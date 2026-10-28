Samsun'da yaşayan Burak ve Ebru Şahinkaya çifti, 50 kazla başladıkları kaz üreticiliğini 4 yılda genişleterek bugün 600 kaza ulaştı. Belediyenin de desteğiyle kooperatif kuracaklarını belirten Burak Şahinkaya “Damızlık işletme, kuluçhane ve kesimhane kurma projemiz var. Şu an için yavru satışı yapıyoruz. Hedefimiz, kazı et haline dönüştürmek” dedi.

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Samsun Büyükşehir Belediyesinin Kaz Üretimini Yaygınlaştırma Projesi kapsamında 2023 yılında hibe olarak 50 kaz alan Burak Şahinkaya ile eşi Ebru Şahinkaya, kaz sayısını zamanla yaklaşık 600'e çıkardı. Uzun yıllar petshop işleten çift, eti için yetiştirdiği kazların yavrularını da satarak gelir elde ediyor.

“ÇOCUKLUK HAYALİM KAZ BAKMAKTI”

Eşi ve çocuklarıyla 2022 yılında Kavak ilçesine bağlı kırsal Hacılı Mahallesi'ne yerleştiklerini belirten Burak Şahinkaya, "Benim çocukluk hayalim kaz bakmaktı. Birkaç kazla başladım. Büyükşehir Belediyesinden 2023 Mayıs ayında 50 kaz hibesi aldım. Bu kazları çoğaltarak 200, 300, 400 derken yaklaşık 600 damızlık bulunan bir çiftlik haline geldik." dedi.

Çocukluk hayalini gelir kapısı yaptı! 50 kaz ile başladı, şimdi çiftliği var, 2027’de kooperatif kuracak

“100-150 KİŞİYİ KAZ İŞİNE SOKTUK”

Kaz yetiştiriciliğiyle ilgili kooperatif kurma kararı da aldıklarını dile getiren Şahinkaya, şöyle konuştu:

Çocukluğumuzda köylerdeki evlerde en az 20-30 veya 50 kaz olurdu. Sonra bir baktık ki köyde kimsede kaz yok. Biz kaz üretmeye başladıktan sonra etrafımızdaki insanlar da baktılar bu işte güzel ekmek var, ek gelir oluyor, şu anda sadece bizim köyde 6-7 hane kaz üretimine başladı. Kavak ilçesinde 100-150 kişiyi kaz işine soktuk. Sektörü canlandırmak için elimizden geleni yapıyoruz.

Çocukluk hayalini gelir kapısı yaptı! 50 kaz ile başladı, şimdi çiftliği var, 2027’de kooperatif kuracak

“YAVRU SATIŞI YAPIYORUZ”

“Kooperatife ait damızlık işletme, kuluçhane ve kesimhane kurma projemiz var. 2027 yılında inşallah faaliyete başlayacağız. Şu an için kesimhanemiz olmadığı için yavru satışı yapıyoruz. Hedefimiz, kazı et haline dönüştürmek” diye konuşan Şahinkaya, marketlere de satış yapmak istediklerini söyledi.

Çocukluk hayalini gelir kapısı yaptı! 50 kaz ile başladı, şimdi çiftliği var, 2027’de kooperatif kuracak

“BU İŞ CESARET İŞİ”

Ebru Şahinkaya ise “Sezon sezon bazen yoğunluk oluyor, yumurtlama dönemlerinde, civciv çıkarma dönemlerinde. Onun dışında bir zorluğu yok. Köye yerleşecek insanlara benim gibi cesaretli olmalarını öneriyorum. Çünkü bu iş cesaret işi. Aynı zamanda karı kocanın ikisinin de köyü sevmesi lazım” dedi.

Çocukluk hayalini gelir kapısı yaptı! 50 kaz ile başladı, şimdi çiftliği var, 2027’de kooperatif kuracak

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: ANADOLU AJANSI

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