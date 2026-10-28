AK Parti'nin çalışma hayatı ve enerji alanında hazırladığı 11 maddelik kanun teklifinin ayrıntıları belli oldu. TBMM'ye sunulması planlanan düzenlemeyle 1 Ocak 2017 öncesine ait ödenmemiş Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları ile gecikme cezalarının silinmesi öngörülüyor. Kadın, genç ve mesleki eğitim belgesi bulunan işsizlerin istihdamına yönelik teşviklerin ise 31 Aralık 2027'ye kadar uzatılması, Cumhurbaşkanına bu süreyi 2028 sonuna kadar uzatma yetkisi verilmesi planlanıyor.

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AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında çalışma hayatına ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik kanun teklifi hazırladı.

Önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığına sunulması planlanan teklif, 11 maddeden oluşuyor.

TEŞVİK SÜRELERİ UZATILACAK

Teklifle, Anayasa Mahkemesinin iptal kararları kapsamında da düzenlemeler yapılacak. Teklife göre, ek istihdamın sağlanması ile özel politika gerektiren kadın, genç ve mesleki ve teknik eğitime ilişkin belge sahibi olan işsizlerin istihdamının desteklenmesi amacıyla verilen teşvikin süresi 31 Aralık 2027'ye dek uzatılacak, bu sürenin 31 Aralık 2028'e dek uzatılmasında Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

GSS borçları siliniyor, istihdam teşvikleri uzatılıyor! 11 maddelik teklif Meclis yolunda

1 Ocak 2017 öncesine ait olup ödenmemiş genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacaklarının hepsinin tahsilinden vazgeçilecek. Lisans sahibinin talebi çerçevesinde belirlenecek süre ve kapsam dahilinde, yüzen LNG tesislerinin lisanslarında belirtilen yerden ayrılarak başka bölgelerde hizmet vermesine arz güvenliğinin temini ilkeleri kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının görüşü alınarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından izin verilecek.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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