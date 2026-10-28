Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Ekonomi

GSS borçları siliniyor, istihdam teşvikleri uzatılıyor! 11 maddelik teklif Meclis yolunda

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
GSS borçları siliniyor, istihdam teşvikleri uzatılıyor! 11 maddelik teklif Meclis yolunda
Başlık ResmiGSS borçları siliniyor, istihdam teşvikleri uzatılıyor! 11 maddelik teklif Meclis yolunda "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

AK Parti'nin çalışma hayatı ve enerji alanında hazırladığı 11 maddelik kanun teklifinin ayrıntıları belli oldu. TBMM'ye sunulması planlanan düzenlemeyle 1 Ocak 2017 öncesine ait ödenmemiş Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları ile gecikme cezalarının silinmesi öngörülüyor. Kadın, genç ve mesleki eğitim belgesi bulunan işsizlerin istihdamına yönelik teşviklerin ise 31 Aralık 2027'ye kadar uzatılması, Cumhurbaşkanına bu süreyi 2028 sonuna kadar uzatma yetkisi verilmesi planlanıyor.

Kaydet
|

AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında çalışma hayatına ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik kanun teklifi hazırladı.

Önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığına sunulması planlanan teklif, 11 maddeden oluşuyor.

TEŞVİK SÜRELERİ UZATILACAK

Teklifle, Anayasa Mahkemesinin iptal kararları kapsamında da düzenlemeler yapılacak. Teklife göre, ek istihdamın sağlanması ile özel politika gerektiren kadın, genç ve mesleki ve teknik eğitime ilişkin belge sahibi olan işsizlerin istihdamının desteklenmesi amacıyla verilen teşvikin süresi 31 Aralık 2027'ye dek uzatılacak, bu sürenin 31 Aralık 2028'e dek uzatılmasında Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

GSS borçları siliniyor, istihdam teşvikleri uzatılıyor! 11 maddelik teklif Meclis yolunda
Başlık ResmiGSS borçları siliniyor, istihdam teşvikleri uzatılıyor! 11 maddelik teklif Meclis yolunda

1 Ocak 2017 öncesine ait olup ödenmemiş genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacaklarının hepsinin tahsilinden vazgeçilecek. Lisans sahibinin talebi çerçevesinde belirlenecek süre ve kapsam dahilinde, yüzen LNG tesislerinin lisanslarında belirtilen yerden ayrılarak başka bölgelerde hizmet vermesine arz güvenliğinin temini ilkeleri kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının görüşü alınarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından izin verilecek. 

BAKMADAN GEÇME
77 kurgu kaza, kiralık sürücü, anlaşmalı eksperler! 25 milyonluk vurgun yapan sigorta şebekesinin yöntemleri deşifre oldu
GÜNDEM

77 kurgu kaza, kiralık sürücü, anlaşmalı eksperler! 25 milyonluk vurgun yapan sigorta şebekesinin yöntemleri deşifre oldu
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.